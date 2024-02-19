Синоптик Алексей Пулин прогнозирует теплую неделю в Екатеринбурге

На сегодняшний день, 19 февраля, ожидается температура от -2 до -7 градусов. Преимущественно будет малооблачно и без осадков, при ветре со скоростью от четырех до девяти метров в секунду. Во вторник, 20 февраля, ожидается до -7 градусов, а в среду, 21 февраля, до -8 градусов. В четверг, 22 февраля, и пятницу, 23 февраля, по данным прогнозам, дневная температура составит около -6 градусов.