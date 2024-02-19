Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:48

Published Сегодня, 08:48

Modified Сегодня, 08:51

Updated Сегодня, 08:51

Синоптик Алексей Пулин прогнозирует теплую неделю в Екатеринбурге

19 февраля 2024, 08:48
Жители Свердловской области получили прогноз на теплую недели. Информацию об этом передал метеоролог Алексей Пулин через Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге».

По его словам, к западу от области пройдет теплый фронт циклона, который займет пространство от Поволжья до Приуралья. В результате в области днем будет существенное потепление, за исключением только восточной части области, где погода останется стабильной под влиянием антициклона, пишет ИА «УралПолит.ru»

На сегодняшний день, 19 февраля, ожидается температура от -2 до -7 градусов. Преимущественно будет малооблачно и без осадков, при ветре со скоростью от четырех до девяти метров в секунду. Во вторник, 20 февраля, ожидается до -7 градусов, а в среду, 21 февраля, до -8 градусов. В четверг, 22 февраля, и пятницу, 23 февраля, по данным прогнозам, дневная температура составит около -6 градусов.

Подпишитесь
Субкультуры омских пацанов. О панк-роке, Летове и музыкальных фестивалях 90-х
Сегодня, 04:18
Теперь официально. Омский депобр возглавила Лариса Крючкова
Сегодня, 04:13
Пополнение. У главы омского минэнерго Шнипко появился новый заместитель
Сегодня, 08:03
Стало известно, когда в Омской области пройдут последние звонки и выпускные вечера
Сегодня, 09:05
Перевели из реанимации. Юный омич пришел в сознание после ударов молотком по голове
Сегодня, 06:31
Болеют в морозы. Карантин из-за ОРВИ действует в 33 омских школах и 39 детских садах
Сегодня, 10:43