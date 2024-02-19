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Published Сегодня, 13:20

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Updated Сегодня, 15:13

В шоу Андрея Малахова омичка рассказала историю своей любви

Омичка рассказала историю своей любви в эфире передачи Андрея Малахова

19 февраля 2024, 13:20
Фото: smotrim.ru

В шоу Андрея Малахова омичка рассказала историю своей любви

Елена Вахний открыла выпуск шоу «Песни от всей души» композицией «Пусть вам повезет в любви».

Омичка Елена Вахний стала участницей программы «Песни от всей души» на канале «Россия-1», которую ведет Андрей Малахов. Она открыла вчерашний выпуск исполнением композиции «Пусть вам повезет в любви» Игоря Крутого и Игоря Николаева.

В эфире программы женщина рассказала историю своей любви длиною в 30 лет, а также пожелала всем испытать подобное чувство.

«Я из города Омска. Училась в городе Ташкенте в эстрадно-цирковом училище по классу вокала у народной артистки России Эллы Назаровой. Потом был пединститут, филфак, а дальше — встреча всей моей жизни. И вот эта песня — это, наверное, мой посыл ко всем тем, кто еще не испытал большой любви. Все будет. Только откройте себя, и все будет у вас. Встретится та любовь, которая будет с вами идти по жизни, — поделилась Елена Вахний.

Омичка прожила со своим мужем Виктором 30 лет, но 4 года назад он умер от рака. Сейчас Елена Вахний живет в частном доме вместе с собаками, которых они с супругом когда-то забрали из приютов. Кроме того, именно питомцы помогли ей справиться с горем после потери мужа.

«Боль была невыносимая. Альфа подходила ко мне, слизывала слезы и как будто говорила: „жизнь продолжается, все будет хорошо“», — рассказала Елена.

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