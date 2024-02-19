Омичка рассказала историю своей любви в эфире передачи Андрея Малахова

Омичка прожила со своим мужем Виктором 30 лет, но 4 года назад он умер от рака. Сейчас Елена Вахний живет в частном доме вместе с собаками, которых они с супругом когда-то забрали из приютов. Кроме того, именно питомцы помогли ей справиться с горем после потери мужа.