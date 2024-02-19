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Объявлен состав экспертного совета «НПБК. Эффективность»

Объявлен состав экспертного совета «НПБК. Эффективность»

19 февраля 2024, 16:43
Фото: АКАР
Организаторы «Национальной премии бизнес-коммуникаций. Эффективность» окончательно утвердили и обнародовали состав экспертного совета.

Стало известно, что жюри направления «Внешние коммуникации» в рамках премии будет состоять из 110 профессионалов отрасли, включая директоров по маркетингу, стратегическому развитию и клиентскому сервису наиболее авторитетных брендов и агентств страны.

При этом 70% — представители рекламодателей в судейском корпусе, что является рекордом этой премии.

Наиболее успешных кандидатов в блоке «Внешние коммуникации» будут определять первые лица известных брендов и компаний медиарынка, эксперты новостных изданий, аудиторских и исследовательских объединений.

Среди выбранных экспертов жюри можно выделить призеров прошлого сезона «НПБК. Эффективность» в категории «Лучший маркетолог» и лауреатов премии «Топ-менеджеры НПБК». При составлении жюри организационный комитет обращал особое внимание на клиентскую сторону предпринимательской деятельности.

В перечне экспертов стоит отметить Александра Зильберта, директора по информационной политике и корпоративным коммуникациям, «Группа ЛСР»; Василия Большакова, директора по маркетингу и цифровому опыту клиента в «М.Видео — Эльдорадо»; Владимира Мосина, директора дивизиона рекламных продуктов и технологий, Сбер; Дмитрия Тимофеева, руководителя отдела медиа и монетизации, «Яндекс Маркет»; Евгению Одинцову, директора по бренду и маркетинговым коммуникациям Avito. Ознакомиться с полным перечнем членов жюри можно на сайте премии.

Ежегодно данная инициатива притягивает внимание профессионалов, запускающих в работу успешные бренды. Эксперты анализируют работу авторов кейсов и относительно будущего возможного сотрудничества, поэтому премия обеспечивает неоспоримые преимущества номинантам и несет определенную пользу членам жюри. Каждую конкурсную заявку изучат и проанализируют представители компаний — лидеров рынка, поэтому стоит считать престижной не только победу или включение в шорт-лист, но и саму возможность поучаствовать в премии.

Для жюри работа в составе экспертного совета является своего рода профессиональным интересом: на «НПБК. Эффективность» можно ознакомиться с самыми выдающимися работами, которые в итоге могут вдохновить на новые решения. Премия выступает площадкой для демонстрации реальных историй успеха, для исследования рынка с максимально близкого ракурса, создания новых идей и стратегий. Она была запущена в 2015 году в формате ежегодного проекта Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Прием заявок на сайте будет вестись до 1 марта.

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