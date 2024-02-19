Объявлен состав экспертного совета «НПБК. Эффективность»

Для жюри работа в составе экспертного совета является своего рода профессиональным интересом: на «НПБК. Эффективность» можно ознакомиться с самыми выдающимися работами, которые в итоге могут вдохновить на новые решения. Премия выступает площадкой для демонстрации реальных историй успеха, для исследования рынка с максимально близкого ракурса, создания новых идей и стратегий. Она была запущена в 2015 году в формате ежегодного проекта Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Прием заявок на сайте будет вестись до 1 марта.