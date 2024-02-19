Ключевая ставка ЦБ РФ в 2024 году: прогнозы и мнение экспертов

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Уровень ключевой ставки на сегодня
В пятницу, 16 февраля, совет директоров ЦБ РФ провел очередное заседание, главной темой которого был уровень ключевой ставки. Из сообщения регулятора следует, что ставка осталась на прежнем уровне — 16%. Это первое решение такого рода с июля 2023 года: прежде ЦБ постоянно повышал ставку, начав с 7,5%. Это был «цикл ужесточения», который, по словам главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, следовало начать еще раньше.
Теперь ужесточение если не закончилось, то, во всяком случае, приостановилось. Новые данные могут появиться через месяц: следующее заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке состоится 22 марта. В дальнейшем совет будет собираться для решения все того же вопроса примерно каждые полтора месяца. Из опубликованного на сайте ЦБ РФ графика следует, что заседания пройдут 26 апреля, 7 июня, 26 июля, 13 сентября, 25 октября, 20 декабря.
Итог каждой из этих встреч станет важным сигналом для российской экономики и привлечет внимание как специалистов, так и широкого круга простых потребителей. Стоит отметить, что итог февральского заседания неожиданностью не стал: эксперты ждали именно консервативного решения.
На что влияет ключевая ставка ЦБ РФ
Начнем с простого определения. Ключевая или базовая ставка ЦБ РФ — это минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам. Те, в свою очередь, выдают кредиты другим коммерческим организациям и частным лицам, и их процент по определению выше ключевой ставки. Таким образом, последняя является главным инструментом денежно-кредитной политики государства, определяющим состояние рынка.
Если ключевая ставка ЦБ низкая, деньги дешевеют. Это может иметь и позитивные последствия (кредиты становятся более доступными, фирмы и частные лица могут активнее инвестировать, экономика развивается, растет покупательная способность населения) и негативные (усиливается инфляция, растут цены).
Повышают ключевую ставку, как правило, чтобы замедлить инфляцию. В этом случае рост цен можно затормозить, но вместе с ним замедляется и экономический рост: деньги становятся менее доступными для бизнеса, покупательная способность начинает снижаться.
Ключевая ставка ЦБ влияет и на рынок акций и облигаций. Чем она ниже, тем больше инвесторы готовы вкладываться в акции, так что котировки растут. При повышении ставки более привлекательными становятся облигации (процент доходности по ним всегда чуть выше той ставки, при которой они были выпущены). Важно уточнить, что речь здесь идет только о новых облигациях: старые становятся выгоднее, когда ставка понижается.
При определении процентной ставки ЦБ РФ ориентируется на общее состояние экономики, в том числе на уровень инфляционного давления. В максимально утрированном виде решение совета директоров регулятора можно представить как выбор между экономическим ростом и низкой инфляцией (или попытку найти приемлемый баланс).
Прогноз на 2024 год
Эксперты, комментируя свежее решение ЦБ РФ, говорят о заметном снижении инфляционных ожиданий россиян как ключевом факторе. Рост цен замедлился, прирост средств населения происходит несколько быстрее, а объем валютных остатков увеличивается незначительно — все это подталкивает регулятора к консервативным решениям. На данный момент баланс, возможно, найден, но что будет дальше?
В пресс-службе ЦБ РФ, комментируя решение, уточнили, что внешние условия остаются сложными.
— Текущее инфляционное давление снизилось по сравнению с осенними месяцами, но остается высоким, — рассказали в пресс-службе. — Внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг. Судить об устойчивости складывающихся дезинфляционных тенденций преждевременно. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике.
Целью регулятора является стабилизация инфляции на уровне 4% при нынешних 7%. Это значит, что неизбежен «продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике», когда «отпускать» ключевую ставку не будут.
По итогам заседания ЦБ РФ опубликовал среднесрочный прогноз. В нем указан, в частности, диапазон для средней ключевой ставки на текущий год — 13,5–15,5%.
«С учетом того что с 1 января по 18 февраля 2024 года средняя ключевая ставка равна 16,0%, с 19 февраля до конца 2024 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 13,2–15,5%», — уточняется в примечании.
Дополнительные данные о планах ЦБ могут появиться 27 февраля, когда регулятор опубликует резюме.
Предыдущие изменения ключевой ставки
Ключевая ставка ЦБ РФ как основной инструмент денежно-кредитной политики появилась в сентябре 2013 года, заменив ставку рефинансирования. Минимальное значение, 4,25%, наблюдалось во время пандемии (27 июля 2020 — 21 марта 2021 года), максимальное, 20%, — с 28 февраля по 10 апреля 2022 года, во время санкционного кризиса.
Первым значением ключевой ставки было 5,5%. Затем был медленный, но непрерывный рост до декабря 2014 года (до 17%). Продержавшись на первом максимуме меньше 2 месяцев, ставка почти постоянно снижалась 5 лет. После этого были пандемийный минимум, резкий взлет с 9,5% до 20% 28 февраля 2022 года, «спуск» к 7,5% на 10 месяцев (сентябрь 2022 — июль 2023). Получается, сегодняшнее значение максимальное для последних почти 2 лет.