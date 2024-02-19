Ключевая ставка ЦБ РФ в 2024 году: прогнозы и мнение экспертов

Ключевая ставка ЦБ влияет и на рынок акций и облигаций. Чем она ниже, тем больше инвесторы готовы вкладываться в акции, так что котировки растут. При повышении ставки более привлекательными становятся облигации (процент доходности по ним всегда чуть выше той ставки, при которой они были выпущены). Важно уточнить, что речь здесь идет только о новых облигациях: старые становятся выгоднее, когда ставка понижается.