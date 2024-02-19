Эксперт из Финансового университета объяснил, почему не изменилась ключевая ставка ЦБ

Первая из них — заметное снижение инфляционных ожиданий населения в начале года. Рост цен замедлился по данным декабря-января до 6,6%, уровень базовой инфляции — до 7% в масштабах года. При этом прирост средств населения ускорился до 2,1%, а объем остатков в валюте увеличился чисто символически — на 0,3% (в абсолютных цифрах это 100 млрд долларов США).