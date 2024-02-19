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Доцент Петр Щербаченко назвал причины неизменности ключевой ставки ЦБ РФ

Эксперт из Финансового университета объяснил, почему не изменилась ключевая ставка ЦБ

19 февраля 2024, 07:07

Доцент Петр Щербаченко назвал причины неизменности ключевой ставки ЦБ РФ

Одна из причин — снижение уровня инфляционных ожиданий.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко высказал свое мнение о том, почему ключевая ставка ЦБ РФ осталась на прежнем уровне — 16%. Совет директоров регулятора принял соответствующее решение в пятницу, 16 февраля, и эксперт, как пишут «Новые известия», сформулировал сразу три причины, из которых совет мог исходить.

Первая из них — заметное снижение инфляционных ожиданий населения в начале года. Рост цен замедлился по данным декабря-января до 6,6%, уровень базовой инфляции — до 7% в масштабах года. При этом прирост средств населения ускорился до 2,1%, а объем остатков в валюте увеличился чисто символически — на 0,3% (в абсолютных цифрах это 100 млрд долларов США).

Все эти факторы, по-видимому, подтолкнули совет директоров к тому, чтобы оставить ключевую ставку на прежнем уровне (с июля 2023 года он постоянно повышалась, начав с 7,5%). По мнению Щербаченко, это решение сохранит привлекательность рублевых сбережений и поддержит доверие россиян по отношению к банковской системе.

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#Россия#Новости#Николай Эйхвальд#Ключевая ставка
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