Дошумелись. Многодетный отец из Омска сядет на 2 года за стрельбу в подростков

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
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Updated Сегодня, 07:53
25-летний омич признан виновным в хулиганстве с применением оружия. Его приговорили к 2 годам лишения свободы и обязали выплатить 75 тысяч рублей моральной компенсации пострадавшему студенту. Также суд конфискует пневматическую винтовку, из которой стрелял обвиняемый.
Стрельба произошла 14 мая 2023 года. Отец 4-х детей выстрелил в толпу молодых людей из-за шума. Однако подростки ненамеренно вышли вечером и подняли шум. Все дело в том, что в их общежитии сработала сигнализация, вот студенты и эвакуировались. В итоге от выстрела пострадал 17-летний парень.
В пресс-службе прокуратуры уточнили, что решение об обжаловании приговора будет принято в установленный срок. Ранее в райсуде мужчине запретили менять место жительства и вдобавок ограничили его в ночных прогулках.