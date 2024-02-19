Дошумелись. Многодетный отец из Омска сядет на 2 года за стрельбу в подростков

Стрельба произошла 14 мая 2023 года. Отец 4-х детей выстрелил в толпу молодых людей из-за шума. Однако подростки ненамеренно вышли вечером и подняли шум. Все дело в том, что в их общежитии сработала сигнализация, вот студенты и эвакуировались. В итоге от выстрела пострадал 17-летний парень.