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иллюстрация

Дошумелись. Многодетный отец из Омска сядет на 2 года за стрельбу в подростков

19 февраля 2024, 07:50
Фото: Город55
иллюстрация

Из-за стрельбы в студентов многодетный отец из Омска проведет 2 года за решеткой

Обвиняемый намерен обжаловать приговор.

25-летний омич признан виновным в хулиганстве с применением оружия. Его приговорили к 2 годам лишения свободы и обязали выплатить 75 тысяч рублей моральной компенсации пострадавшему студенту. Также суд конфискует пневматическую винтовку, из которой стрелял обвиняемый.

Стрельба произошла 14 мая 2023 года. Отец 4-х детей выстрелил в толпу молодых людей из-за шума. Однако подростки ненамеренно вышли вечером и подняли шум. Все дело в том, что в их общежитии сработала сигнализация, вот студенты и эвакуировались. В итоге от выстрела пострадал 17-летний парень.

В пресс-службе прокуратуры уточнили, что решение об обжаловании приговора будет принято в установленный срок. Ранее в райсуде мужчине запретили менять место жительства и вдобавок ограничили его в ночных прогулках.

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#Оружие#Омск#Омская область#Прокуратура#Суд#Уголовное дело#Компенсация#Новости#Конфискация#Хулиганство#Ограничение свободы
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