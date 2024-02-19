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Добрая душа. В Омске доставщик пиццы стал жертвой мошенников

19 февраля 2024, 10:59
Фото: 1MI
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В Омске доставщик пиццы стал жертвой телефонных мошенников

Он получил заказ и заранее отправил аферисту сдачу, но когда пришел по нужному адресу дверь никто не открыл.

С заявлением в полицию обратился сам доставщик еды. Он рассказал, что получил заказ в специальном приложении, его сумма составила 1 300 рублей. Клиент в комментариях указал, что при оплате потребуется сдача с крупной купюры, а после позвонил курьеру и попросил заранее перевести ее на карту.

20-летний потерпевший не заподозрил опасности. Он перевел на карту афериста 3 700 рублей — сдачу с пятитысячной банкноты. После доставщик отправился по указанному адресу, но тогда номер телефона уже был недоступен, на звонки никто не отвечал.

Однако на этом дело не закончилось. Через какое-то время омичу на телефон пришло сообщение от мошенников с благодарностью, тогда он решил незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.

По этом факту дознаватель отдела полиции №11 возбудил уголовное дело, специалисты пытаются установить все детали произошедшего, рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Фото: УМВД России по Омской области
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#Омск#Омская область#Мошенничество#Мошенники#Новости#Мошенник#Телефонные мошенники#Анастасия Баянова#Дистанционное мошенничество
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