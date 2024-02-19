Добрая душа. В Омске доставщик пиццы стал жертвой мошенников

С заявлением в полицию обратился сам доставщик еды. Он рассказал, что получил заказ в специальном приложении, его сумма составила 1 300 рублей. Клиент в комментариях указал, что при оплате потребуется сдача с крупной купюры, а после позвонил курьеру и попросил заранее перевести ее на карту.