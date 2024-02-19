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Студент готовится к экзамену

ChatGPT при подготовке к ЕГЭ: 5 самых эффективных способов

19 февраля 2024, 10:48
Фото: Изображение Midjourney
Студент готовится к экзамену
Учащиеся старших классов могут использовать возможности нейронных сетей при подготовке к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ).

ChatGPT может помочь школьникам, когда необходимо разработать индивидуальный план обучения, сгенерировать проверочные тесты, получить разъяснения по непонятным моментам, передает newia.ru.

Если речь идет о сдаче русского или иностранного языков, то нейросеть можно использовать для разъяснения значений незнакомых слов, правил, грамматического разбора предложений или целых текстов.

Еще одна возможность искусственного интеллекта — представление материала в краткой и доступной форме, в виде конспекта.

За разъяснением непонятных моментов в тексте учебника по любому предмету учащийся также может обратиться к нейронной сети.

При подготовке к математике ChatGPT можно использовать в качестве тренажера при решении задач разного уровня сложности. Стоит отметить, что нейронная сеть не просто генерирует сами задания, но и предлагает пошаговое их решение с объяснением каждого действия.

ChatGPT подходит и для подготовки к сдаче экзамена по билетам. Сервис генерирует сами билеты и анализирует ответы, данные учащимся. При этом на основании заданных критериев ИИ выставляет оценку.

Нейросеть ChatGPT может генерировать разные варианты тестов с заданным количеством заданий и определенного уровня сложности.

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