ChatGPT при подготовке к ЕГЭ: 5 самых эффективных способов

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
ChatGPT может помочь школьникам, когда необходимо разработать индивидуальный план обучения, сгенерировать проверочные тесты, получить разъяснения по непонятным моментам, передает newia.ru.
Если речь идет о сдаче русского или иностранного языков, то нейросеть можно использовать для разъяснения значений незнакомых слов, правил, грамматического разбора предложений или целых текстов.
Еще одна возможность искусственного интеллекта — представление материала в краткой и доступной форме, в виде конспекта.
За разъяснением непонятных моментов в тексте учебника по любому предмету учащийся также может обратиться к нейронной сети.
При подготовке к математике ChatGPT можно использовать в качестве тренажера при решении задач разного уровня сложности. Стоит отметить, что нейронная сеть не просто генерирует сами задания, но и предлагает пошаговое их решение с объяснением каждого действия.
ChatGPT подходит и для подготовки к сдаче экзамена по билетам. Сервис генерирует сами билеты и анализирует ответы, данные учащимся. При этом на основании заданных критериев ИИ выставляет оценку.
Нейросеть ChatGPT может генерировать разные варианты тестов с заданным количеством заданий и определенного уровня сложности.