Аудит омских «Муниципальных рынков» оценили в 200 тысяч рублей

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
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На муниципальном унитарном предприятии города Омска «Муниципальные рынки» в ближайшее время пройдет финансовый аудит. Такой вывод можно сделать из описания лота, размещенного МУПом на сайте госзакупок в субботу, 17 февраля. Объект закупки — «Услуги по проведению финансового аудита», начальная стоимость контракта — 200 тысяч рублей.
Из технического задания следует, что цель закупки — «получить разумную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность в целом свободна от существенного искажения как по причине недобросовестных действий, так и вследствие ошибки». Заявки принимаются до 5 марта.
Напомним: МУП «Муниципальные рынки» должен быть до конца текущего года преобразован в акционерное общество во исполнение федерального законодательства. Омский городской Совет долго не давал согласия на это, поскольку «Рынки» являются одним из наиболее прибыльных городских активов. Однако в администрации объяснили, что превращение МУПа в АО — оптимальный вариант, и пообещали, что муниципалитет останется единственным акционером. В итоге преобразование «Рынков» было одобрено на пленарном заседании Горсовета 31 января.
По-видимому, было решено до смены формы собственности провести на мероприятии финансовый аудит.