Аудит омских «Муниципальных рынков» оценили в 200 тысяч рублей

Напомним: МУП «Муниципальные рынки» должен быть до конца текущего года преобразован в акционерное общество во исполнение федерального законодательства. Омский городской Совет долго не давал согласия на это, поскольку «Рынки» являются одним из наиболее прибыльных городских активов. Однако в администрации объяснили, что превращение МУПа в АО — оптимальный вариант, и пообещали, что муниципалитет останется единственным акционером. В итоге преобразование «Рынков» было одобрено на пленарном заседании Горсовета 31 января.