Омичи сообщили о неполадках в работе Telegram

Сообщается, что многие пользователи столкнулись с перебоями в работе мессенджера Telegram — у приложения наблюдается масштабный сбой по всему миру. Наибольшее количество жалоб связано с загрузкой чатов, отправкой сообщений, подгрузкой файлов с сервера и авторизацией в приложении — двухфакторная идентификация не присылает SMS с кодом.