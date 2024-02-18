Омичи сообщили о неполадках в работе Telegram

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Сообщается, что многие пользователи столкнулись с перебоями в работе мессенджера Telegram — у приложения наблюдается масштабный сбой по всему миру. Наибольшее количество жалоб связано с загрузкой чатов, отправкой сообщений, подгрузкой файлов с сервера и авторизацией в приложении — двухфакторная идентификация не присылает SMS с кодом.
Официальной информации от компании, оперирующей Telegram, пока не поступало.