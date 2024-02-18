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Posted Сегодня, 12:01

Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

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Омичи сообщили о неполадках в работе Telegram

18 февраля 2024, 12:01
Фото: 1MI
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Омская область столкнулась со сбоем мессенджера Telegram

Количество жалоб на популярных сервисах отслеживания неполадок растет.

Сообщается, что многие пользователи столкнулись с перебоями в работе мессенджера Telegram — у приложения наблюдается масштабный сбой по всему миру. Наибольшее количество жалоб связано с загрузкой чатов, отправкой сообщений, подгрузкой файлов с сервера и авторизацией в приложении — двухфакторная идентификация не присылает SMS с кодом.

Скриншот сервиса Скриншот сервиса
Скриншот сервисаСкриншот сервиса
Скриншот сервиса
Фото: Детектор сбоев BrandAnalytics

Официальной информации от компании, оперирующей Telegram, пока не поступало.

Жители России массово жалуются на сбой в работе мессенджеров
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#Жалобы#Новости#Омичи#Сбой#Telegram#Илья Скобин#Авторизация#Чаты#Сообщения#Файлы#Двухфакторная идентификация#Неполадки
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