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Posted Сегодня, 08:53

Published Сегодня, 08:53

Modified Сегодня, 08:55

Updated Сегодня, 08:55

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Метеозависимые, берегитесь. В начале марта Омск накроет череда магнитных бурь

18 февраля 2024, 08:53
Фото: Изображение Midjourney
иллюстрация

В марте Омск на три дня окажется под магнитными бурями

Астрономы из лаборатории Института космических исследований и Института солнечно-земной физики вновь предупреждают омичей: март будет неспокойным.

По их данным, последствия активных возмущений достигнут земли 10 марта и будут очень продолжительными: сообщается, что магнитная буря продлится до 12 числа. Интенсивность прогнозируемой активности специалисты оценивают на уровне G1 — слабая магнитная буря.

Кроме того, солнце активно уже сейчас: по данным лаборатории, 18 числа наблюдается нестабильность магнитосферы с колебаниями на 1-2 уровнях Kp. Завтра, 19 февраля, фон будет более стабилен, но 20 числа вновь ожидаются колебания до уровня 3 Kp.

Прогноз солнечной активностиПрогноз солнечной активности
Прогноз солнечной активности
Фото: Лаборатория солнечной активности ИКИ и ИСЗФ

Напомним, что возмущения на солнце и магнитные бури, как их последствия, сильно влияют на людей: метеозависимые люди могут столкнуться с недомоганием, головокружением и повышением давления. Наиболее сильные магнитные бури могут влиять даже на технику, выводя ее из строя.

Метеозависимым приготовиться. Омичей предупредили о магнитных бурях в феврале
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#Омск#Новости#Солнце#Магнитные бури#Метеозависимость#Илья Скобин
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