Метеозависимые, берегитесь. В начале марта Омск накроет череда магнитных бурь

Напомним, что возмущения на солнце и магнитные бури, как их последствия, сильно влияют на людей: метеозависимые люди могут столкнуться с недомоганием, головокружением и повышением давления. Наиболее сильные магнитные бури могут влиять даже на технику, выводя ее из строя.