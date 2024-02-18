Метеозависимые, берегитесь. В начале марта Омск накроет череда магнитных бурь

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
По их данным, последствия активных возмущений достигнут земли 10 марта и будут очень продолжительными: сообщается, что магнитная буря продлится до 12 числа. Интенсивность прогнозируемой активности специалисты оценивают на уровне G1 — слабая магнитная буря.
Кроме того, солнце активно уже сейчас: по данным лаборатории, 18 числа наблюдается нестабильность магнитосферы с колебаниями на 1-2 уровнях Kp. Завтра, 19 февраля, фон будет более стабилен, но 20 числа вновь ожидаются колебания до уровня 3 Kp.
Напомним, что возмущения на солнце и магнитные бури, как их последствия, сильно влияют на людей: метеозависимые люди могут столкнуться с недомоганием, головокружением и повышением давления. Наиболее сильные магнитные бури могут влиять даже на технику, выводя ее из строя.