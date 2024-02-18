ФОМ и ВЦИОМ: За Путина на выборах готовы проголосовать большинство жителей России

Уровень информированности населения о предстоящих выборах президента РФ составил восемьдесят шесть процентов. Большинство респондентов (82 процента) во время опроса верно определили месяц и год проведения голосования /время года и год (+1 п. п. за неделю), 4 процента знают, что выборы пройдут в текущем году. При этом месяц или время года их проведения они назвать не смогли, передает tass.ru.