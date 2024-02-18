ФОМ и ВЦИОМ: За Путина на выборах готовы проголосовать большинство жителей России

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Уровень информированности населения о предстоящих выборах президента РФ составил восемьдесят шесть процентов. Большинство респондентов (82 процента) во время опроса верно определили месяц и год проведения голосования /время года и год (+1 п. п. за неделю), 4 процента знают, что выборы пройдут в текущем году. При этом месяц или время года их проведения они назвать не смогли, передает tass.ru.
Декларируемая явка на президентских выборах составляет 77 процентов. Из них 63 процента опрошенных заявили, что точно примут участие в голосовании (+1 п. п. за неделю), а 14 процентов — что, скорее всего, будут голосовать. Уточним, что приведенные данные актуальны на середину февраля 2024 года.
Если бы выборы состоялись в ближайшие дни, 79 процентов электорально активных граждан заявили, что проголосовали бы за действующего президента (+4 п. п. за неделю). Что касается рейтинга кандидатов, выдвинутых партиями, то он выглядит следующим образом. Кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий — 2 процента (-2 п. п. за неделю), Николай Харитонов от КПРФ — 4 процента. Такой же показатель, 4 процента, у Владислава Даванкова — кандидата от партии «Новые люди» (-1 п. п. за неделю).
По данным Фонда общественного мнения (ФОМ), большинство граждан России знают, что президентские выборы назначены на март 2024 года. 79 процентов опрошенных верно ответили на этот вопрос. Неправильный ответ дали 4 процента респондентов, а у 17 процентов данный вопрос вызвал затруднения. 83 процента россиян планируют принять участие в предстоящих выборах. Из них 57 процентов заявили, что однозначно отправятся голосовать. Не собираются идти на выборы тринадцать процентов опрошенных граждан.