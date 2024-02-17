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Updated Сегодня, 06:17

иллюстрация

Спасала питомца. Молодую омичку и ее пса, погибших под поездом, кремировали в Москве

17 февраля 2024, 06:15
Фото: Город55
иллюстрация

Молодую омичку и ее собаку, погибших под электричкой, кремировали в Москве

Девушка с супругом и животным ждали прибытия поезда, когда в какой-то момент собака вырвалась и побежала на пути.

Стало известно, 23-летнюю омичку вместе с ее собакой кремировали в столице. Об этом пишет NGS55.RU. Девушка погибла вместе с питомцев в начале февраля.

Это случилось на платформе станции на северо-востоке Москвы. Омичка Злата Маскаева и ее муж дожидались поезда, а на поводке у них был четвероногий друг. В какой-то момент собака сорвалась с поводка и побежала на пути.

Девушка хотела спасти питомца и побежала за псом. Они погибли на глазах у главы семейства — поезд сбил обоих. Спасти их не удалось — они погибли на месте, на железнодорожных путях.

Известно, что Злата Маскаева училась в омской академии МВД, ее супруг также работал в правоохранительных органах. Семья переехала в Москву, где девушка начала учиться в железнодорожном институте.

При этом «дома», в Омске, Злата с супругом стали популярны после случая спасения собаки-далматинца, которого пара забрала из приюта.

Редакция Города55 приносит соболезнования родным и близким Златы Маскаевой.

23-летняя омичка погибла под колесами поезда, спасая собаку
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