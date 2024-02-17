Спасала питомца. Молодую омичку и ее пса, погибших под поездом, кремировали в Москве

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
Стало известно, 23-летнюю омичку вместе с ее собакой кремировали в столице. Об этом пишет NGS55.RU. Девушка погибла вместе с питомцев в начале февраля.
Это случилось на платформе станции на северо-востоке Москвы. Омичка Злата Маскаева и ее муж дожидались поезда, а на поводке у них был четвероногий друг. В какой-то момент собака сорвалась с поводка и побежала на пути.
Девушка хотела спасти питомца и побежала за псом. Они погибли на глазах у главы семейства — поезд сбил обоих. Спасти их не удалось — они погибли на месте, на железнодорожных путях.
Известно, что Злата Маскаева училась в омской академии МВД, ее супруг также работал в правоохранительных органах. Семья переехала в Москву, где девушка начала учиться в железнодорожном институте.
При этом «дома», в Омске, Злата с супругом стали популярны после случая спасения собаки-далматинца, которого пара забрала из приюта.
Редакция Города55 приносит соболезнования родным и близким Златы Маскаевой.