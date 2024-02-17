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Posted Сегодня, 10:26

Published Сегодня, 10:26

Modified Сегодня, 10:29

Updated Сегодня, 10:29

иллюстрация

Попросил помощи. ЧОПовцы остановили пожилого омича, которого «обработали» мошенники

17 февраля 2024, 10:26
Фото: Город55
иллюстрация

ЧОПовцы остановили пожилого омича при попытке перевести деньги мошенникам

После этого мужчине несколько часов пытались объяснить, как действуют аферисты.

Полицейские сообщили об очередном случае мошенничества. Исключения не было: аферисты нацелились похитить деньги у доверчивого пенсионера. Им стал 85-летний житель Ленинского округа.

Он пришел в торговый комплекс и попросил охранников помочь ему с переводом средств сыну или внуку через банкомат. Объяснить внятно свою ситуацию пожилой мужчина не мог и был очень взволнован. При этом кто-то общался с ним постоянно по телефону.

Сотрудники ЧОП поняли, что пенсионера «обрабатывают» мошенники, так что сразу вызвали полицию. Как оказалось, мужчине позвонил якобы сотрудник банка и рассказал, что его деньги пытаются заполучить злоумышленники. Для убедительности неизвестные даже создали счет-двойник.

Престарелый омич тут же отправился снять 380 тыс рублей с накопительного счета и поехал в торговый комплекс. К слову, мошенники даже заказали ему такси. Деньги они так и не получили.

По данному факту было возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ). А пенсионеру объяснили, кто с ним связался. Однако он не сразу понял суть, только через несколько часов, когда полицейские начали рассказывать о способах мошенничества. После этого мужчина пообещал быть начеку, рассказали в пресс-центре УМВД.

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#Происшествия#Омск#Омская область#Мошенничество#Уголовное дело#Новости#Алина Ясинская
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