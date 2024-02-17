Попросил помощи. ЧОПовцы остановили пожилого омича, которого «обработали» мошенники

По данному факту было возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ). А пенсионеру объяснили, кто с ним связался. Однако он не сразу понял суть, только через несколько часов, когда полицейские начали рассказывать о способах мошенничества. После этого мужчина пообещал быть начеку, рассказали в пресс-центре УМВД.