Начнут падать сосульки. Стала известна дата потепления в Омской области

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Стало известно, что морозы задержатся в Омской области на какое-то время. Согласно данным портала визуализации погоды Ventusky.com, следующие семь дней выдадутся холодными.
Зима будет давать о себе знать с 18 по 24 февраля. Температура днем составит -20… -23 градуса. Ночью же термометр будет опускаться до отметки в -26 градусов. Разница всего лишь в три деления, однако это достаточно ощутимо.
Жители региона могут ждать небольшое потепление в воскресенье, 25 февраля. Почти под конец зимы температура днем составит -12 градусов. Уже на последней неделе февраля, 29 числа, солнце прогреет омский воздух до -2 градусов.
Пока что Омскую область накрывает антициклон с 38-градусными морозами. Город55 ранее публиковал прогноз на эти выходные и грядущий понедельник.
Отметим, что прогноз погоды Ventusky.com является долгосрочным и актуален на момент публикации.