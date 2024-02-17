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Posted Сегодня, 10:01

Published Сегодня, 10:01

Modified Сегодня, 10:31

Updated Сегодня, 10:31

иллюстрация

Начнут падать сосульки. Стала известна дата потепления в Омской области

17 февраля 2024, 10:01
Фото: Город55
иллюстрация

Стала известна дата потепления в Омской области после 38-градусных морозов

Ожидается, что всю следующую неделю в регионе будет держаться температура стабильно за -20 градусов.

Стало известно, что морозы задержатся в Омской области на какое-то время. Согласно данным портала визуализации погоды Ventusky.com, следующие семь дней выдадутся холодными.

Зима будет давать о себе знать с 18 по 24 февраля. Температура днем составит -20… -23 градуса. Ночью же термометр будет опускаться до отметки в -26 градусов. Разница всего лишь в три деления, однако это достаточно ощутимо.

Жители региона могут ждать небольшое потепление в воскресенье, 25 февраля. Почти под конец зимы температура днем составит -12 градусов. Уже на последней неделе февраля, 29 числа, солнце прогреет омский воздух до -2 градусов.

Пока что Омскую область накрывает антициклон с 38-градусными морозами. Город55 ранее публиковал прогноз на эти выходные и грядущий понедельник.

Отметим, что прогноз погоды Ventusky.com является долгосрочным и актуален на момент публикации.

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#Общество#Погода#Погода в Омске#Омск#Омская область#Похолодание#Новости#Погода на выходных#Морозы#Алина Ясинская
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