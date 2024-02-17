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Posted Сегодня, 11:59

Published Сегодня, 11:59

Modified Сегодня, 12:01

Updated Сегодня, 12:01

иллюстрация

Кинули клич. В районы Омской области нужны два судьи и председатель

17 февраля 2024, 11:59
Фото: Город55
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В районы Омской области нужны два судьи и председатель

Прием документов от кандидатов уже открыт, можно заявлять о своем желании работать.

В Омской области объявлен поиск работников в местные суды. Желающие могут подавать документы квалификационной коллегии судей Омской области.

Так, в Черлакский районный суд требуется председатель. Пока что его работу выполняет Юрий Околелов. До этого должность принадлежала Людмиле Герстнер. Она оставила кресло председателя в феврале три года назад.

Также нужен судья в Москаленский райсуд Омской области. В Усть-Ишимский судебный район по-хорошему бы найти мирового судью. Кандидат может рассчитывать на работу в судебном участке № 34.

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#Омск#Омская область#Суд#Отставки и назначения#Новости#Назначение судей#Вакансии#Судьи#Мировые судьи#Алина Ясинская
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