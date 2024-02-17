Кинули клич. В районы Омской области нужны два судьи и председатель

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
В Омской области объявлен поиск работников в местные суды. Желающие могут подавать документы квалификационной коллегии судей Омской области.
Так, в Черлакский районный суд требуется председатель. Пока что его работу выполняет Юрий Околелов. До этого должность принадлежала Людмиле Герстнер. Она оставила кресло председателя в феврале три года назад.
Также нужен судья в Москаленский райсуд Омской области. В Усть-Ишимский судебный район по-хорошему бы найти мирового судью. Кандидат может рассчитывать на работу в судебном участке № 34.