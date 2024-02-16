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Published Сегодня, 08:48

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Updated Сегодня, 08:54

иллюстрация

Все реально. Курманов высказался о проекте строительства метротрама в Омске

16 февраля 2024, 08:48
Фото: Город55
иллюстрация

Вице-губернатор Курманов высказался о проекте строительства метротрама в Омске

На объектах проводились специальные обследования, чтобы оценить состояние и перспективы переделывания недостроенных станций метро под новый проект.

Вице-губернатор Омской области Динар Курманов сообщил детали проекта строительства омского метротрама. Напомним, что он отвечает за транспортную инфраструктуру.

Директор «РосСтройКонтроля» Николай Бабушкин и специалисты спускали к незаконченным объектам метрополитена и оценивали их состояние. Отметим, о том, что на месте недостроенного метро появится метротрам, говорили еще в январе 2022 года.

Как рассказал Курманов, обследование подземных транспортных коммуникаций вели в течение двух дней. В скором времени будет готово экспертное заключение. Далее организуется аукцион по интеграции метро, пишет «Омск-информ» со ссылкой на вице-губернатора.

Детали по модернизации проекта станут ясны позднее, но в целом бывший глава минстроя региона настроен положительно. По его мнению, переделать подземную систему города в метротрам реально. Собственно, в качестве примера реализации данного вида транспорта служит Волгоград.

А пока что на охрану недостроенных станций омского метрополитена тратят немало средств.

Без оружия и дубинок. На охрану двух станций омского метро выделили 10 млн рублей
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#Транспорт#Омская область#Новости#Алина Ясинская#Динар Курманов#Омское метро
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