Все реально. Курманов высказался о проекте строительства метротрама в Омске

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
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Updated Сегодня, 08:54
Вице-губернатор Омской области Динар Курманов сообщил детали проекта строительства омского метротрама. Напомним, что он отвечает за транспортную инфраструктуру.
Директор «РосСтройКонтроля» Николай Бабушкин и специалисты спускали к незаконченным объектам метрополитена и оценивали их состояние. Отметим, о том, что на месте недостроенного метро появится метротрам, говорили еще в январе 2022 года.
Как рассказал Курманов, обследование подземных транспортных коммуникаций вели в течение двух дней. В скором времени будет готово экспертное заключение. Далее организуется аукцион по интеграции метро, пишет «Омск-информ» со ссылкой на вице-губернатора.
Детали по модернизации проекта станут ясны позднее, но в целом бывший глава минстроя региона настроен положительно. По его мнению, переделать подземную систему города в метротрам реально. Собственно, в качестве примера реализации данного вида транспорта служит Волгоград.
А пока что на охрану недостроенных станций омского метрополитена тратят немало средств.