Владеет парковкой по соседству. Омич на 20 лет арендует разрушающийся доходный дом

Ислам Мехтиев, кстати, получил в аренду и двухэтажные гаражи площадью 149,3 кв. м, которые находятся рядом с памятником истории и культуры и были построены в 1955 году. Правда, здесь уже не обошлось без конкурентов. Другими претендентами стали Илья Илякин и Максим Андреев. Начальная цена на гаражи в процессе торгов поднялась примерно на 1000 рублей. Договор аренды с Мехтиевым заключат на пять лет с ежемесячным платежом в 20379 рублей.