Владеет парковкой по соседству. Омич на 20 лет арендует разрушающийся доходный дом

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Омский депимущества нашел арендатора для столетнего исторического здания в Газетном переулке, 3, которое признано объектом культурного наследия «Доходный дом в стиле модерн». В этом доме свое детство провел известный артист Владислав Дворжецкий, сегодня же состояние здания оставляет желать лучшего.
Арендатором двух зданий общей площадью 879,7 кв. м, построенных до 1917 года, за 880 рублей в год стал индивидуальный предприниматель Ислам Мехтиев. Он был единственным претендентом на этот лот, в итоге договор с ним заключат по минимальной цене. Арендовать историческое здание в переулке Газетном он будет в течение 20 лет.
По условиям договора, за 7 лет Мехтиев должен привести объект культурного наследия в надлежащий вид, а именно разработать и представить в минкульт проект ремонтно-реставрационных работ и затем устранить существующие проблемы.
Последних набралось немало: трещина на главном фасаде от цоколя до карниза, разрушена кирпичная кладка, перекрытия и полы с деформацией и следами горения, в окнах нет стекол, входная дверь заколочена фанерным листом.
Ислам Мехтиев, кстати, получил в аренду и двухэтажные гаражи площадью 149,3 кв. м, которые находятся рядом с памятником истории и культуры и были построены в 1955 году. Правда, здесь уже не обошлось без конкурентов. Другими претендентами стали Илья Илякин и Максим Андреев. Начальная цена на гаражи в процессе торгов поднялась примерно на 1000 рублей. Договор аренды с Мехтиевым заключат на пять лет с ежемесячным платежом в 20379 рублей.
Добавим, что Мехтиев зарегистрировал ИП в 2014 году. Он занимается арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом, управлением недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе, физкультурно-оздоровительной деятельностью. В июле прошлого года предприниматель стал арендатором участка (опять в Газетном переулке), предназначенного для организации платной парковки. Она заработала в феврале этого года.