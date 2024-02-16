В омской «Меге» открылся первый магазин «Lamoda Sport»

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
Об этом сообщили в пресс-службе сети. Первый магазин «Lamoda Sport» открылся в «Меге», расположенной по адресу бульвар Архитекторов, 35.
Площадь торгового помещения составляет 478 квадратных метров. На полках магазина представлены товары мировых спортивных брендов, а также эксклюзивные модели.
Ранее Город55 писал об открытии в Омске первого магазина косметики и парфюмерии «Подружка». Эта сеть представлена во многих городах России, а с 23 марта станет доступна и омичам. Магазин будет находиться в торговом центре «Парк» на улице Масленникова.