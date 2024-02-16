В омской «Меге» открылся первый магазин «Lamoda Sport»

Ранее Город55 писал об открытии в Омске первого магазина косметики и парфюмерии «Подружка». Эта сеть представлена во многих городах России, а с 23 марта станет доступна и омичам. Магазин будет находиться в торговом центре «Парк» на улице Масленникова.