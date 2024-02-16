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Published Сегодня, 08:35

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В Омске открылся первый магазин «Lamoda Sport»

В омской «Меге» открылся первый магазин «Lamoda Sport»

16 февраля 2024, 08:35
Фото: Предоставлено Городу55

В Омске открылся первый магазин «Lamoda Sport»

Его площадь составляет 478 квадратных метров.

Об этом сообщили в пресс-службе сети. Первый магазин «Lamoda Sport» открылся в «Меге», расположенной по адресу бульвар Архитекторов, 35.

Площадь торгового помещения составляет 478 квадратных метров. На полках магазина представлены товары мировых спортивных брендов, а также эксклюзивные модели.

Ранее Город55 писал об открытии в Омске первого магазина косметики и парфюмерии «Подружка». Эта сеть представлена во многих городах России, а с 23 марта станет доступна и омичам. Магазин будет находиться в торговом центре «Парк» на улице Масленникова.

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#Омск#Магазин#Новости#Магазины#Новый магазин#Открытие#Анастасия Баянова
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