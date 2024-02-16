В Омске на ряде улиц ограничат движение транспорта

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
В это воскресенье, 18 февраля, в городе организуют масштабный спортивный праздник, приуроченный к Всероссийскому дню зимних видов спорта.
Его посвящают десятилетию проведения XXII Зимних Олимпийских игр в городе Сочи. Для организации мероприятия в городе перекроют движение для всех видов транспорта.
Запрет введут с 12:00 до 21:00 18 февраля по улице Короленко. Речь идет об участке от улицы Ленина до дома № 2 по улице Короленко, а также о территории по Комиссаровской, на участке от Съездовской до Короленко.
Также для проведения фестиваля спорта запретят парковку всех видов транспорта. Ограничение будет действовать с 00:00 до 21:00 18 февраля. У автомобилистов не будет возможности парковаться в местах проведения праздника. В городской администрации предлагают объезжать по улицам Съездовская, 8 Марта, Комиссаровская, Степана Разина, Ленина.
При этом можно воспользоваться другими парковочными местами. Ближайшие находятся у Концертного зала, магазина «Дружный мир» и площади Бухгольца.