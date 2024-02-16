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Posted Сегодня, 12:12

Published Сегодня, 12:12

Modified Сегодня, 12:14

Updated Сегодня, 12:14

В Омске на весь день перекроют движение в центре

В Омске на ряде улиц ограничат движение транспорта

16 февраля 2024, 12:12
Фото: Администрация города Омска

В Омске на весь день перекроют движение в центре

Ограничение потребуется для проведения спортивного мероприятия, которое запланировано на эти выходные.

В это воскресенье, 18 февраля, в городе организуют масштабный спортивный праздник, приуроченный к Всероссийскому дню зимних видов спорта.

Его посвящают десятилетию проведения XXII Зимних Олимпийских игр в городе Сочи. Для организации мероприятия в городе перекроют движение для всех видов транспорта.

Запрет введут с 12:00 до 21:00 18 февраля по улице Короленко. Речь идет об участке от улицы Ленина до дома № 2 по улице Короленко, а также о территории по Комиссаровской, на участке от Съездовской до Короленко.

Также для проведения фестиваля спорта запретят парковку всех видов транспорта. Ограничение будет действовать с 00:00 до 21:00 18 февраля. У автомобилистов не будет возможности парковаться в местах проведения праздника. В городской администрации предлагают объезжать по улицам Съездовская, 8 Марта, Комиссаровская, Степана Разина, Ленина.

При этом можно воспользоваться другими парковочными местами. Ближайшие находятся у Концертного зала, магазина «Дружный мир» и площади Бухгольца.

Фото: Администрация города Омска
В Омске на нескольких светофорах увеличили время для проезда автомобилей
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#Омск#Омская область#Ограничение движения#Общественный транспорт#Автомобиль#Новости#Ограничения#Пассажирский транспорт#Автомобили#Транспортная полиция#Алина Ясинская
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