В Омске автобус сбил 16-летнюю девочку на пешеходном переходе

На месте ДТП полицейским удалось установить, что автобус №58 («ПО Иртыш- пос. Чкаловский») ехал по улице 50 лет ВЛКСМ, за его рулем находился 60-летний мужчина. Проезжая около здания № 5В, он, вероятно, не заметил пешехода на дороге и сбил его.