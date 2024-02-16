В Омске автобус сбил 16-летнюю девочку на пешеходном переходе

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Сообщение о дорожном происшествии поступило в Госавтоинспекцию сегодня днем, около 12:30.
На месте ДТП полицейским удалось установить, что автобус №58 («ПО Иртыш- пос. Чкаловский») ехал по улице 50 лет ВЛКСМ, за его рулем находился 60-летний мужчина. Проезжая около здания № 5В, он, вероятно, не заметил пешехода на дороге и сбил его.
В результате происшествия 16-летняя девочка, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, получила травмы, ей понадобилась медицинская помощь. Пассажиры и водитель автобуса в ДТП не пострадали, рассказали в пресс-службе регионального УМВД.
Сейчас по факту произошедшего проводится проверка, точные причины инцидента устанавливаются.