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На пешеходном переходе в Омске автобус сбил 16-летнюю девочку

В Омске автобус сбил 16-летнюю девочку на пешеходном переходе

16 февраля 2024, 12:32
Фото: УМВД России по Омской области

На пешеходном переходе в Омске автобус сбил 16-летнюю девочку

ДТП случилось в Октябрьском округе, омичке понадобилась медицинская помощь.

Сообщение о дорожном происшествии поступило в Госавтоинспекцию сегодня днем, около 12:30.

На месте ДТП полицейским удалось установить, что автобус №58 («ПО Иртыш- пос. Чкаловский») ехал по улице 50 лет ВЛКСМ, за его рулем находился 60-летний мужчина. Проезжая около здания № 5В, он, вероятно, не заметил пешехода на дороге и сбил его.

В результате происшествия 16-летняя девочка, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, получила травмы, ей понадобилась медицинская помощь. Пассажиры и водитель автобуса в ДТП не пострадали, рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Сейчас по факту произошедшего проводится проверка, точные причины инцидента устанавливаются.

Фото: УМВД России по Омской области
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#ДТП#Омск#Омская область#ДТП с пострадавшими#ДТП с детьми#ДТП с автобусом#Новости#ДТП с ребенком#Анастасия Баянова
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