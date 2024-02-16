В Москве прошло первое заседание пресс-клуба ТПП России по тематике БРИКС

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
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Updated Сегодня, 09:39
Присутствующие говорили о главных направлениях и событиях в рамках этой повестки, обсудили предстоящее деловое сотрудничество на период, когда Россия будет председательствовать в БРИКС.
Летом 2023 года на XV Саммите БРИКС было принято решение о включении в организацию новых стран-участниц. Это Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Египет, Эфиопия и Иран. Одной из главных тем на повестке дня Делового совета БРИКС стала их интеграция.
Президент Торгово-промышленной палаты России, председатель российской части Делового совета БРИКС Сергей Катырин сообщил, что руководство каждого из этих государств должно назначить пять членов делового совета. По словам Катырина, после этого председатель организации сможет наполнять этими людьми 9 рабочих групп, которые сегодня работают почти непрерывно: дискутируют по разными вопросам, подбирают материалы для обсуждения на заседании делового совета.
Торговый оборот России со странами БРИКС достиг 40%, а 85% взаиморасчетов между странами-участницами происходят в национальных валютах. Поэтому важным и актуальным вопросом для организации является улучшение логистических потоков.
Катырин отметил, что десятки тысяч антироссийских санкций создают сложности для России, но проблемы также испытывают и ее коллеги по БРИКС. Поэтому тема транспортных коридоров будет активно подниматься.
В рамках пресс-клуба также поговорили о безопасности искусственного интеллекта и расчетах в цифровых валютах. Отмечается, что подобные заседания Торгово-промышленной палаты России по тематике БРИКС планируют проводить ежемесячно.
Напомним, в 2024 году Россия председательствует в Деловом совете БРИКС. В этот период запланировано около 200 мероприятий в разных городах страны.