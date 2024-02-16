В Москве прошло первое заседание пресс-клуба ТПП России по тематике БРИКС

Президент Торгово-промышленной палаты России, председатель российской части Делового совета БРИКС Сергей Катырин сообщил, что руководство каждого из этих государств должно назначить пять членов делового совета. По словам Катырина, после этого председатель организации сможет наполнять этими людьми 9 рабочих групп, которые сегодня работают почти непрерывно: дискутируют по разными вопросам, подбирают материалы для обсуждения на заседании делового совета.