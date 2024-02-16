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Posted Сегодня, 09:23

Published Сегодня, 09:23

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

В дептрансе назвали основные плюсы ухода маршруток из центра Омска

В дептрансе назвали основные плюсы ухода маршруток из центра Омска

16 февраля 2024, 09:23
Фото: Город55

В дептрансе назвали основные плюсы ухода маршруток из центра Омска

По словам Вадима Кормильца, в городе стало меньше пробок, а пассажиров через центр проезжает больше, чем прежде.

На очередном заседании комитета Омского городского Совета по транспортной инфраструктуре депутаты, помимо всего прочего, заслушали доклад главы департамента транспорта городской администрации Вадима Кормильца. Его тема — «Эффективность изменений в маршрутную сеть города».

Кормилец рассказал о последствиях изменений маршрутной сети, вступивших в силу 1 июля 2023 года. Все пассажирские автобусы малого класса в тот день исчезли с центральных магистралей: их маршруты пролегли по параллельным улицам. В дептрансе пришли к выводу, что это имело благотворные последствия для города.

— Натурная оценка интенсивности движения общественного транспорта, проходящего через остановочные пункты по улице Гагарина, показала, — говорилось в докладе, — что после проведенных изменений маршрутной сети количество подвижного состава, следующего в часы пик через остановочные пункты «Дом Туриста», «Госпиталь», сократилось с 267 до 148 единиц в час, что привело к снижению заторовых ситуаций в районе остановочных пунктов, увеличению регулярности движения на маршрутах, а также повышению общей пропускной способности центральных магистралей.

При уменьшении количества транспорта число пассажиров, которые проезжают по центральным улицам, выросло по данным за вторую половину 2023 года на 15,4% по сравнению с тем же периодом 2022 года.

На уточняющий вопрос одного из депутатов об общем качестве обслуживания пассажиров Кормилец ответил дипломатично.

— Изменения эффективны в существующих условиях, — уточнил он.

Глава дептранса имел в виду объективные трудности, не связанные с реформой, — в первую очередь нехватку водителей, из-за которой не весь общественный транспорт может выйти на маршруты.

Депутаты приняли доклад Кормильца к сведению.

Больше людей, меньше пробок: в дептрансе рассказали о результатах реформы
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#Омск#Новости#Горсовет#Николай Эйхвальд#Дептранс#Транспортная реформа
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