В дептрансе назвали основные плюсы ухода маршруток из центра Омска

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
На очередном заседании комитета Омского городского Совета по транспортной инфраструктуре депутаты, помимо всего прочего, заслушали доклад главы департамента транспорта городской администрации Вадима Кормильца. Его тема — «Эффективность изменений в маршрутную сеть города».
Кормилец рассказал о последствиях изменений маршрутной сети, вступивших в силу 1 июля 2023 года. Все пассажирские автобусы малого класса в тот день исчезли с центральных магистралей: их маршруты пролегли по параллельным улицам. В дептрансе пришли к выводу, что это имело благотворные последствия для города.
— Натурная оценка интенсивности движения общественного транспорта, проходящего через остановочные пункты по улице Гагарина, показала, — говорилось в докладе, — что после проведенных изменений маршрутной сети количество подвижного состава, следующего в часы пик через остановочные пункты «Дом Туриста», «Госпиталь», сократилось с 267 до 148 единиц в час, что привело к снижению заторовых ситуаций в районе остановочных пунктов, увеличению регулярности движения на маршрутах, а также повышению общей пропускной способности центральных магистралей.
При уменьшении количества транспорта число пассажиров, которые проезжают по центральным улицам, выросло по данным за вторую половину 2023 года на 15,4% по сравнению с тем же периодом 2022 года.
На уточняющий вопрос одного из депутатов об общем качестве обслуживания пассажиров Кормилец ответил дипломатично.
— Изменения эффективны в существующих условиях, — уточнил он.
Глава дептранса имел в виду объективные трудности, не связанные с реформой, — в первую очередь нехватку водителей, из-за которой не весь общественный транспорт может выйти на маршруты.
Депутаты приняли доклад Кормильца к сведению.