Скоро торги? Проект строительства проблемной школы в Исилькуле прошел госэкспертизу

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
Городу55 стало известно, что «Государственная экспертиза Омской области» выдала положительное заключение на проект строительства школы на улице Партизанская в Исилькуле.
Разработкой проекта для «Облстройзаказчика» занимались два проектных института — «Омэнергопром» и «Горпроект».
Напомним, что проблемный объект уже доставался двум компаниям — сначала стройфирме «Лидер», затем новосибирскому «ИТЦ АСУкомплектсервис». С последним контракт стоимостью 552 млн рублей заключили в конце 2022 года, однако в прошлом году выяснилось, что при строительстве похитили 58 млн рублей. Сейчас образовательное учреждение, готовое только на 40%, простаивает без подрядчика.
На экспертизу, как Городу55 ранее пояснили в минстроительства, отправляли сметную документацию для оценки достоверности определения сметной стоимости. После этого «Облстройзаказчик» снова объявит торги на поиск подрядчика для достройки школы в Исилькуле. В последний раз, 1 февраля, завершение строительства оценивали в 505,5 млн рублей, но торги были отменены как раз для того, чтобы привести стоимость контракта в соответствие с актуальными ценами в регионе.
Вырастет цена или же наоборот понизится — еще неизвестно. Как сообщили Городу55 в минстрое, смету контракта пока формируют.
«После сумма пойдет на комиссию по эффективности госзакупок под председательством министра финансов Омской области Вадима Чеченко. Если согласуют — торги состоятся в начале марта», — пояснили в министерстве.
Добавим, что в минстрое надеются увидеть на объекте наконец-то надежного подрядчика, который качественно завершит все оставшиеся работы.