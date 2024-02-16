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Госэкспертиза одобрила смету на строительство проблемной школы в Исилькуле

Скоро торги? Проект строительства проблемной школы в Исилькуле прошел госэкспертизу

16 февраля 2024, 09:39
Фото: Министерство строительства Омской области

Госэкспертиза одобрила смету на строительство проблемной школы в Исилькуле

Пока работы на стройплощадке на паузе. «Облстройзаказчик» планирует искать нового подрядчика для завершения строительства школы.

Городу55 стало известно, что «Государственная экспертиза Омской области» выдала положительное заключение на проект строительства школы на улице Партизанская в Исилькуле.

Разработкой проекта для «Облстройзаказчика» занимались два проектных института — «Омэнергопром» и «Горпроект».

Напомним, что проблемный объект уже доставался двум компаниям — сначала стройфирме «Лидер», затем новосибирскому «ИТЦ АСУкомплектсервис». С последним контракт стоимостью 552 млн рублей заключили в конце 2022 года, однако в прошлом году выяснилось, что при строительстве похитили 58 млн рублей. Сейчас образовательное учреждение, готовое только на 40%, простаивает без подрядчика.

На экспертизу, как Городу55 ранее пояснили в минстроительства, отправляли сметную документацию для оценки достоверности определения сметной стоимости. После этого «Облстройзаказчик» снова объявит торги на поиск подрядчика для достройки школы в Исилькуле. В последний раз, 1 февраля, завершение строительства оценивали в 505,5 млн рублей, но торги были отменены как раз для того, чтобы привести стоимость контракта в соответствие с актуальными ценами в регионе.

Вырастет цена или же наоборот понизится — еще неизвестно. Как сообщили Городу55 в минстрое, смету контракта пока формируют.

«После сумма пойдет на комиссию по эффективности госзакупок под председательством министра финансов Омской области Вадима Чеченко. Если согласуют — торги состоятся в начале марта», — пояснили в министерстве.

Добавим, что в минстрое надеются увидеть на объекте наконец-то надежного подрядчика, который качественно завершит все оставшиеся работы.

Начались поиски нового подрядчика для строительства школы в Серебряном береге
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#Омск#Омская область#Школа#Строительство#Минстрой#Подрядчик#Госзакупки#Проект#Новости#Экспертиза#Строительство школы#Исилькульский район#Проблемы#Юлия Истомина
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