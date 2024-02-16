Скоро торги? Проект строительства проблемной школы в Исилькуле прошел госэкспертизу

На экспертизу, как Городу55 ранее пояснили в минстроительства, отправляли сметную документацию для оценки достоверности определения сметной стоимости. После этого «Облстройзаказчик» снова объявит торги на поиск подрядчика для достройки школы в Исилькуле. В последний раз, 1 февраля, завершение строительства оценивали в 505,5 млн рублей, но торги были отменены как раз для того, чтобы привести стоимость контракта в соответствие с актуальными ценами в регионе.