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РЭО будет проверять утилизаторов отходов в рамках механизма РОП

РЭО будет проверять утилизаторов отходов в рамках механизма РОП

16 февраля 2024, 18:14
Фото: Изображение Midjourney
Российский экологический оператор (РЭО) теперь полномочен осуществлять проверку документации и выездные оценки утилизаторов отходов от использования товаров в рамках механизма расширенной ответственности производителей (РОП).

Председатель Правительства РФ подписал соответствующее постановление № 171 14 февраля текущего года.

По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, в рамках закона о РОП производители и импортеры обязаны предоставлять отчетную документацию об утилизации отходов от своей продукции и упаковки. С этой целью заключается договор на утилизацию исключительно с проверенными утилизаторами, в роли которых могут выступать юрлица и индивидуальные предприниматели, внесенные в реестр утилизаторов. Правила затрагивают в том числе производителей и импортеров товаров, решивших самостоятельно утилизировать отходы за счет собственных мощностей. Акты, выданные отсутствующими в реестре утилизаторами, для выполнения нормативов утилизации зачтены не будут. Утилизатор может быть включен в реестр по заявительному принципу. С 1 января можно направить заявку на сайте системы учета отходов от использования товаров (ЕФГИС УОИТ), которую проверят для подтверждения наличия мощностей по утилизации и фактического производства товаров из отходов или вторичного сырья. Росприроднадзор привлечет специалистов РЭО, которые будут проверять документацию и выезжать на объекты для проверки мощностей.

Проводящие выезды эксперты смогут оценить достоверность сведений, предоставленных утилизатором для включения в реестр, — наличие оборудования, установок и мощностей для производства товаров с использованием вторичного сырья.

После проверки документов и выездной оценки РЭО сможет подготовить заключение для Росприроднадзора, с учетом которого будет принято решение о включении утилизатора в реестр либо об отказе.

«Реестр проверенных утилизаторов позволит сделать отрасль прозрачнее, а производителей стимулировать к реальному исполнению нормативов через утилизацию. Для реформы отрасли обращения с отходами и перехода к экономике замкнутого цикла это необходимый шаг», — заявил Игорь Забралов, директор по устойчивому развитию РЭО.

Для осуществления выездной оценки утилизатор должен подать заявление о включении сведений в реестр. О том, как это сделать, можно прочитать на сайте РЭО.

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