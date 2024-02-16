РЭО будет проверять утилизаторов отходов в рамках механизма РОП

По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, в рамках закона о РОП производители и импортеры обязаны предоставлять отчетную документацию об утилизации отходов от своей продукции и упаковки. С этой целью заключается договор на утилизацию исключительно с проверенными утилизаторами, в роли которых могут выступать юрлица и индивидуальные предприниматели, внесенные в реестр утилизаторов. Правила затрагивают в том числе производителей и импортеров товаров, решивших самостоятельно утилизировать отходы за счет собственных мощностей. Акты, выданные отсутствующими в реестре утилизаторами, для выполнения нормативов утилизации зачтены не будут. Утилизатор может быть включен в реестр по заявительному принципу. С 1 января можно направить заявку на сайте системы учета отходов от использования товаров (ЕФГИС УОИТ), которую проверят для подтверждения наличия мощностей по утилизации и фактического производства товаров из отходов или вторичного сырья. Росприроднадзор привлечет специалистов РЭО, которые будут проверять документацию и выезжать на объекты для проверки мощностей.