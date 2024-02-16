Рекордно снежная зима. Как в Омске ежедневно откапывают улицы и дворы от снега

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Последний календарный месяц зимы на исходе: в этом году она отличалась особой нестабильностью и рекордным количеством осадков. Несмотря на то что постоянный снежный покров установился в регионе 19 ноября, что позже нормы от 9 до 22 дней в зависимости от района, объем выпавших осадков наоборот оказался сильно выше.
По замерам синоптиков, в Омске только в декабре выпало 50 мм осадков (171% от нормы), похожей оказалась ситуация в январе. И февраль тоже получился богатым на снегопады, один из последних обрушился на город 13 февраля. И к следующей пятнице Омск предварительно снова накроет на целую неделю «снежной волной».
При этом неустойчивая погода и частые резкие перепады температуры на 20 градусов и больше, по словам начальника Обь-Иртышского УГМС Натальи Криворучко, сделали снег более плотным и жестким, а значит и усложнили его уборку. В результате проблемы по уборке дорог, тротуаров и дворов свалились на головы властей как «снежный ком». Но их в городе все-таки решают, пусть, возможно, и не моментально, как нам хотелось бы.
Уборкой снега с дорог в Омске каждый день занимаются до 300 единиц техники и более 200 рабочих. Дорожные службы прометают улицы, снимают наледь и вывозят снег с проезжей части. В ручном режиме рабочие очищают подходы к остановкам, сами остановочные комплексы и пешеходные переходы во всех округах города. Фронт работы большой: ежедневно это минимум полсотни объектов и больше 10 тысяч вывезенных кубов снега.
В начале недели к тому же в омском УДХБ решили перестроить график работы дорожно-эксплуатационных участков. Если ранее днем техника с бригадами трудилась преимущественно на отдаленных участках, то теперь основные ресурсы будут задействованы именно днем, что позволит оперативно чистить второстепенные дороги и проезды, не дожидаясь ночи.
Признавая наличие дефицита как техники, так и кадров, городская администрация планомерно, шаг за шагом решает этот вопрос.
Во-первых, обновляют парк спецтехники городского УДХБ. В конце 2023-го закупили пять универсальных фронтальных погрузчиков за 37,5 млн рублей. На 2024-й в бюджете города Омска на приобретение новой техники — 11 дорожных машин и навесных шнекороторов на базе тракторов МТЗ — заложена сумма в 150,7 млн рублей. Часть подрядчиков уже выбрали: «Эконива Сибирь» поставит восемь тяжелых автогрейдеров, так необходимых для уборки городских улиц, а «Амкадор-Сибирь» — три фронтальных снегопогрузчика со снегоочистителями.
Во-вторых, привлекают сторонних подрядчиков для уборки и вывоза снега на второстепенных улицах и межквартальных проездах. С ними заключили договоры на 10 млн рублей. Еще на 13 млн привлекли самосвальную технику с экипажем (по заданию УДХБ подрядчики в круглосуточном режиме предоставляют ее для вывоза снега в различные точки города). И, наконец, 36 млн рублей пошли на привлечение по договорам самосвалов (от 40 до 50-ти) и грейдеров коммерческих предприятий с экипажем.
В-третьих, к уборке снега безвозмездно подключились омские предприятия. Например, грейдер «Стройбетона» помогал расчищать дорогу в Больших полях, срезал наледь и убирал снежные валы в поселке Омский. В Новоалександровке на борьбу со снегом выходил бульдозер «Омскводоканала». А подрядчик, занимающийся реконструкцией бульвара Архитекторов, очистил и вывез снег с проездов в микрорайонах Кристалл-3 и Березовая роща.
Рекордно снежная зима — явление общероссийское, поэтому проблемы с уборкой снега характерны и для других городов. Недовольство работой коммунальных служб по уборке снега можно встретить в Новосибирске, Екатеринбурге, Челябинске и многих других городах. Если зайти в соцсети этих трех городов, жалоб от местных жителей на горы снега будет не меньше чем в Омске.
Хотя для сравнения в Челябинске число рабочих, отправленных на уборку снега, больше чем в Омске в два раза: в будни от 450 до 500 человек. Но кучи спрессованного снега неделями лежат неубранными, несмотря на обещания администрации Челябинска, а сугробы прямо в центре города еще в конце января доставали до второго этажа. Из-за напряженной атмосферы от челябинцев даже звучат радикальные предложения: собрать снег по городу и засыпать им дом мэра.
Кстати, в Челябинске уборкой снега занимаются исключительно подрядчики, с которыми заключают контракты общей стоимостью в 7 млрд рублей сразу на три года. Но в виду дефицита ресурсов администрация города в 2024 году собиралась закупить технику на 150 млн рублей (такая же сумма как и в Омске), только до действий пока не дошло.
Похожая ситуация — в Екатеринбурге. В центре, на улице Розы Люксембург, жителям приходится иногда протискиваться между высоченными сугробами в рост человека, и убирать их никто не торопился. При этом вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов, ответственный за уборку снега, в январе отмечал, что ситуация по уборке снега в городе была «близка к ЧС, но ничего такого в этом нету». А на уборку сугробов, по его словам, требуется минимум 9-12 дней. Но еще более «радикальным» было недавнее высказывание Бубнова, что он вовсе не вывозил бы снег, как это якобы делали в 90-е годы.
В Екатеринбурге для уборки снега есть 399 единиц техники, в серьезные снегопады привлекают технику сторонних организаций. Однако в городе не могут позволить купить себе новые машины — денег на это просто нет.
В соседнем с Омском Новосибирском острая обстановка с уборкой снега существует уже ни один год: в этот зимний сезон, по словам новосибирцев, она не хуже, чем в предыдущие годы, потому что хуже уже некуда. А новосибирские чиновники из года в год ссылаются на недостаточное финансирование и недоукомплектованность дорожных служб как техникой, так и людьми. И хоть на очистку улиц в соседнем городе и выходит от 300 до 400 машин, состояние их неудовлетворительное, так как автопарк снегоуборочной техники изношен на 86%. Новосибирск нуждается примерно в 650 единицах техники, чтобы предоставлять ее «ДЭУ Советского района», «Первомайское», МКУ «Дзержинское» и нескольким учреждениям департамента транспорта и дорожно-благоустройства.
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Зима в этом году действительно стала проверкой для городских служб, ответственных за содержание города и его уборку от снега. Омск далеко не одинок в проблеме не всегда вовремя убранных улиц, изношенного автопарка снегоуборочной техники и дефицита работников, которых сейчас привлекают предложения с более высокой оплатой, например, на тех же оборонных предприятиях. При этом во многих моментах администрация Омска более открыта перед населением: ежегодно публикуются планы по уборке городских округов, собираются жалобы во всех возможных мессенджерах, и их учитывают при составлении графика работ.
К тому же нынешний зимний сезон отразил четкую необходимость в составлении долгосрочной программы по обновлению снегоуборочной техники. В Омске, например, будет разработана программа на пятилетний срок, также в планах — увеличить зарплату рабочим, понимая, что за маленькую оплату таким тяжелым трудом не многие захотят заниматься.