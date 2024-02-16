Рекордно снежная зима. Как в Омске ежедневно откапывают улицы и дворы от снега

В соседнем с Омском Новосибирском острая обстановка с уборкой снега существует уже ни один год: в этот зимний сезон, по словам новосибирцев, она не хуже, чем в предыдущие годы, потому что хуже уже некуда. А новосибирские чиновники из года в год ссылаются на недостаточное финансирование и недоукомплектованность дорожных служб как техникой, так и людьми. И хоть на очистку улиц в соседнем городе и выходит от 300 до 400 машин, состояние их неудовлетворительное, так как автопарк снегоуборочной техники изношен на 86%. Новосибирск нуждается примерно в 650 единицах техники, чтобы предоставлять ее «ДЭУ Советского района», «Первомайское», МКУ «Дзержинское» и нескольким учреждениям департамента транспорта и дорожно-благоустройства.