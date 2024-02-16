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Уборка снега выполняется в круглосуточном режиме

Рекордно снежная зима. Как в Омске ежедневно откапывают улицы и дворы от снега

16 февраля 2024, 02:00
Фото: Пресс-служба администрации Омска
Уборка снега выполняется в круглосуточном режиме

В ход идут все средства: как откапывают омские улицы в рекордно снежную зиму

Зима 2023–2024 года выдалась очень снежной: прошлогодние показатели по объему осадков перекрыты, усугубляют ситуацию постоянные температурные качели. В итоге борьба со снегом в Омске становится ежедневной задачей №1 для городских властей.

Капризы погоды

Последний календарный месяц зимы на исходе: в этом году она отличалась особой нестабильностью и рекордным количеством осадков. Несмотря на то что постоянный снежный покров установился в регионе 19 ноября, что позже нормы от 9 до 22 дней в зависимости от района, объем выпавших осадков наоборот оказался сильно выше.

По замерам синоптиков, в Омске только в декабре выпало 50 мм осадков (171% от нормы), похожей оказалась ситуация в январе. И февраль тоже получился богатым на снегопады, один из последних обрушился на город 13 февраля. И к следующей пятнице Омск предварительно снова накроет на целую неделю «снежной волной».

При этом неустойчивая погода и частые резкие перепады температуры на 20 градусов и больше, по словам начальника Обь-Иртышского УГМС Натальи Криворучко, сделали снег более плотным и жестким, а значит и усложнили его уборку. В результате проблемы по уборке дорог, тротуаров и дворов свалились на головы властей как «снежный ком». Но их в городе все-таки решают, пусть, возможно, и не моментально, как нам хотелось бы.

Сотни машин и людей за очисткой улиц

Уборкой снега с дорог в Омске каждый день занимаются до 300 единиц техники и более 200 рабочих. Дорожные службы прометают улицы, снимают наледь и вывозят снег с проезжей части. В ручном режиме рабочие очищают подходы к остановкам, сами остановочные комплексы и пешеходные переходы во всех округах города. Фронт работы большой: ежедневно это минимум полсотни объектов и больше 10 тысяч вывезенных кубов снега.

На уборку снега выходит до 300 единиц техникиНа уборку снега выходит до 300 единиц техники
На уборку снега выходит до 300 единиц техникиНа уборку снега выходит до 300 единиц техники
На уборку снега выходит до 300 единиц техникиНа уборку снега выходит до 300 единиц техники
На уборку снега выходит до 300 единиц техники
Фото: Пресс-служба администрации Омска

В начале недели к тому же в омском УДХБ решили перестроить график работы дорожно-эксплуатационных участков. Если ранее днем техника с бригадами трудилась преимущественно на отдаленных участках, то теперь основные ресурсы будут задействованы именно днем, что позволит оперативно чистить второстепенные дороги и проезды, не дожидаясь ночи.

Снег вывозят и с отдаленных районов городаСнег вывозят и с отдаленных районов города
Снег вывозят и с отдаленных районов города
Фото: Пресс-служба администрации Омска

Признавая наличие дефицита как техники, так и кадров, городская администрация планомерно, шаг за шагом решает этот вопрос.

Во-первых, обновляют парк спецтехники городского УДХБ. В конце 2023-го закупили пять универсальных фронтальных погрузчиков за 37,5 млн рублей. На 2024-й в бюджете города Омска на приобретение новой техники — 11 дорожных машин и навесных шнекороторов на базе тракторов МТЗ — заложена сумма в 150,7 млн рублей. Часть подрядчиков уже выбрали: «Эконива Сибирь» поставит восемь тяжелых автогрейдеров, так необходимых для уборки городских улиц, а «Амкадор-Сибирь» — три фронтальных снегопогрузчика со снегоочистителями.

Мини-техника помогает очистить пешеходные пространстваМини-техника помогает очистить пешеходные пространства
Мини-техника помогает очистить пешеходные пространстваМини-техника помогает очистить пешеходные пространства
Мини-техника помогает очистить пешеходные пространства
Фото: Пресс-служба администрации Омска

Во-вторых, привлекают сторонних подрядчиков для уборки и вывоза снега на второстепенных улицах и межквартальных проездах. С ними заключили договоры на 10 млн рублей. Еще на 13 млн привлекли самосвальную технику с экипажем (по заданию УДХБ подрядчики в круглосуточном режиме предоставляют ее для вывоза снега в различные точки города). И, наконец, 36 млн рублей пошли на привлечение по договорам самосвалов (от 40 до 50-ти) и грейдеров коммерческих предприятий с экипажем.

В-третьих, к уборке снега безвозмездно подключились омские предприятия. Например, грейдер «Стройбетона» помогал расчищать дорогу в Больших полях, срезал наледь и убирал снежные валы в поселке Омский. В Новоалександровке на борьбу со снегом выходил бульдозер «Омскводоканала». А подрядчик, занимающийся реконструкцией бульвара Архитекторов, очистил и вывез снег с проездов в микрорайонах Кристалл-3 и Березовая роща.

К работе привлекают комбинированные машины, которые сразу прометают улицыК работе привлекают комбинированные машины, которые сразу прометают улицы
К работе привлекают комбинированные машины, которые сразу прометают улицыК работе привлекают комбинированные машины, которые сразу прометают улицы
К работе привлекают комбинированные машины, которые сразу прометают улицы
Фото: Пресс-служба администрации Омска

А что у соседей?

Рекордно снежная зима — явление общероссийское, поэтому проблемы с уборкой снега характерны и для других городов. Недовольство работой коммунальных служб по уборке снега можно встретить в Новосибирске, Екатеринбурге, Челябинске и многих других городах. Если зайти в соцсети этих трех городов, жалоб от местных жителей на горы снега будет не меньше чем в Омске.

Хотя для сравнения в Челябинске число рабочих, отправленных на уборку снега, больше чем в Омске в два раза: в будни от 450 до 500 человек. Но кучи спрессованного снега неделями лежат неубранными, несмотря на обещания администрации Челябинска, а сугробы прямо в центре города еще в конце января доставали до второго этажа. Из-за напряженной атмосферы от челябинцев даже звучат радикальные предложения: собрать снег по городу и засыпать им дом мэра.

Кстати, в Челябинске уборкой снега занимаются исключительно подрядчики, с которыми заключают контракты общей стоимостью в 7 млрд рублей сразу на три года. Но в виду дефицита ресурсов администрация города в 2024 году собиралась закупить технику на 150 млн рублей (такая же сумма как и в Омске), только до действий пока не дошло.

Екатеринбург, улица Розы Люксембург, январь 2024 годаЕкатеринбург, улица Розы Люксембург, январь 2024 года
Екатеринбург, недалеко от улицы Малышева, январь 2024 годаЕкатеринбург, недалеко от улицы Малышева, январь 2024 года
Екатеринбург, улица Розы Люксембург, январь 2024 года
Фото: Город55

Похожая ситуация — в Екатеринбурге. В центре, на улице Розы Люксембург, жителям приходится иногда протискиваться между высоченными сугробами в рост человека, и убирать их никто не торопился. При этом вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов, ответственный за уборку снега, в январе отмечал, что ситуация по уборке снега в городе была «близка к ЧС, но ничего такого в этом нету». А на уборку сугробов, по его словам, требуется минимум 9-12 дней. Но еще более «радикальным» было недавнее высказывание Бубнова, что он вовсе не вывозил бы снег, как это якобы делали в 90-е годы.

В Екатеринбурге для уборки снега есть 399 единиц техники, в серьезные снегопады привлекают технику сторонних организаций. Однако в городе не могут позволить купить себе новые машины — денег на это просто нет.

Новосибирск, февраль 2024 годаНовосибирск, февраль 2024 года
Новосибирск, февраль 2024 годаНовосибирск, февраль 2024 года
Новосибирск, февраль 2024 годаНовосибирск, февраль 2024 года
Новосибирск, февраль 2024 годаНовосибирск, февраль 2024 года
Новосибирск, февраль 2024 годаНовосибирск, февраль 2024 года
Новосибирск, февраль 2024 года
Фото: Город55

В соседнем с Омском Новосибирском острая обстановка с уборкой снега существует уже ни один год: в этот зимний сезон, по словам новосибирцев, она не хуже, чем в предыдущие годы, потому что хуже уже некуда. А новосибирские чиновники из года в год ссылаются на недостаточное финансирование и недоукомплектованность дорожных служб как техникой, так и людьми. И хоть на очистку улиц в соседнем городе и выходит от 300 до 400 машин, состояние их неудовлетворительное, так как автопарк снегоуборочной техники изношен на 86%. Новосибирск нуждается примерно в 650 единицах техники, чтобы предоставлять ее «ДЭУ Советского района», «Первомайское», МКУ «Дзержинское» и нескольким учреждениям департамента транспорта и дорожно-благоустройства.

***

Зима в этом году действительно стала проверкой для городских служб, ответственных за содержание города и его уборку от снега. Омск далеко не одинок в проблеме не всегда вовремя убранных улиц, изношенного автопарка снегоуборочной техники и дефицита работников, которых сейчас привлекают предложения с более высокой оплатой, например, на тех же оборонных предприятиях. При этом во многих моментах администрация Омска более открыта перед населением: ежегодно публикуются планы по уборке городских округов, собираются жалобы во всех возможных мессенджерах, и их учитывают при составлении графика работ.

К тому же нынешний зимний сезон отразил четкую необходимость в составлении долгосрочной программы по обновлению снегоуборочной техники. В Омске, например, будет разработана программа на пятилетний срок, также в планах — увеличить зарплату рабочим, понимая, что за маленькую оплату таким тяжелым трудом не многие захотят заниматься.

11 новых машин. Омская администрация выделила 150 млн на технику для борьбы со снегом
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#Общество#Снег#Омск#Новосибирск#Снегоуборочная техника#Подрядчик#Уборка снега#Администрация#Новости#Екатеринбург#Челябинск#УДХБ#Осадки#Проблемы#Юлия Истомина
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