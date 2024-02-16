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На космодроме «Восточный» собрали «пакет» омской ракеты «Ангара-А5»

Полетит! На космодроме «Восточный» собрали «пакет» омской ракеты «Ангара-А5»

16 февраля 2024, 08:06
Фото: космический центр «Восточный»

На космодроме «Восточный» собрали «пакет» омской ракеты «Ангара-А5»

Специалисты космического центра показали, как выглядит ракета тяжелого класса, произведенная на базе омского предприятия.

В Роскосмосе рассказали, как продвигается сборка омской ракеты «Ангара-А5». Ее производством, напомним, занимались на предприятии «Полет». Еще в октябре была организована стыковка боковых блоков электрозаправочного макета «Ангара-НЖ» к центральному.

Фото: космический центр «Восточный»

Из Роскосмоса сообщают. На космодроме «Восточный» продолжается сборка тяжёлой ракеты «Ангара-А5», произведённой на омском «Полёте». Теперь на космодроме «Восточный» будут перекладывать собранный «пакет» на рабочую площадку.

Специалисты будут заниматься стыковкой с третьей ступенью и проводить ряд дополнительных проверок. К слову, запуск «Ангары-А5» запланирован на первый квартал 2024 года.

Добавим, что на выставки-форуме «Россия» в Москве на стенде Омской области выставляли макет ракеты-носителя «Ангара». Он стал центральным объектом экспозиции. Оценил внешний в том числе президент Владимир Путин.

На космодром Восточный из Омска доставили первую летную ракету «Ангара-А5»
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#Омск#Омская область#Производство#Роскосмос#Новости#ПО "Полет"#Алина Ясинская#Космодром Восточный#Ангара-А5
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