Полетит! На космодроме «Восточный» собрали «пакет» омской ракеты «Ангара-А5»

В Роскосмосе рассказали, как продвигается сборка омской ракеты «Ангара-А5». Ее производством, напомним, занимались на предприятии «Полет». Еще в октябре была организована стыковка боковых блоков электрозаправочного макета «Ангара-НЖ» к центральному.