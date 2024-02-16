Полетит! На космодроме «Восточный» собрали «пакет» омской ракеты «Ангара-А5»

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
В Роскосмосе рассказали, как продвигается сборка омской ракеты «Ангара-А5». Ее производством, напомним, занимались на предприятии «Полет». Еще в октябре была организована стыковка боковых блоков электрозаправочного макета «Ангара-НЖ» к центральному.
Из Роскосмоса сообщают. На космодроме «Восточный» продолжается сборка тяжёлой ракеты «Ангара-А5», произведённой на омском «Полёте». Теперь на космодроме «Восточный» будут перекладывать собранный «пакет» на рабочую площадку.
Специалисты будут заниматься стыковкой с третьей ступенью и проводить ряд дополнительных проверок. К слову, запуск «Ангары-А5» запланирован на первый квартал 2024 года.
Добавим, что на выставки-форуме «Россия» в Москве на стенде Омской области выставляли макет ракеты-носителя «Ангара». Он стал центральным объектом экспозиции. Оценил внешний в том числе президент Владимир Путин.