Омский следком возбудил уголовное дело после падения ребенка в дыру с кипятком

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
По факту инцидента, который случился вчера на улице Крупской, СУ СКР по Омской области завело уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ. За его ходом также проследит глава СК Александр Бастрыкин, он поручил доложить ему о результатах расследования.
Предварительно установлено, что вчера, 15 февраля, 9-летний мальчик шел по улице Крупской. Там он попал в углубление с кипятком, которое образовалось из-за аварии на теплосетях. В результате ребенок получил ожог ноги.
Сейчас причины произошедшего устанавливаются. В ходе проверки следователи дадут правовую оценку действиям обслуживающей организации.