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Published Сегодня, 12:56

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Updated Сегодня, 12:58

В Омске завели уголовное дело после падения ребенка в дыру с кипятком

Омский следком возбудил уголовное дело после падения ребенка в дыру с кипятком

16 февраля 2024, 12:56
Фото: Администрация города Омска

В Омске завели уголовное дело после падения ребенка в дыру с кипятком

Происшествие случилось вчера вечером, мальчик получил ожог ступни и был доставлен в больницу.

По факту инцидента, который случился вчера на улице Крупской, СУ СКР по Омской области завело уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ. За его ходом также проследит глава СК Александр Бастрыкин, он поручил доложить ему о результатах расследования.

Предварительно установлено, что вчера, 15 февраля, 9-летний мальчик шел по улице Крупской. Там он попал в углубление с кипятком, которое образовалось из-за аварии на теплосетях. В результате ребенок получил ожог ноги.

Сейчас причины произошедшего устанавливаются. В ходе проверки следователи дадут правовую оценку действиям обслуживающей организации.

Получил ожог ступни. В Омске ребенок упал в яму с кипятком и оказался в больнице
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#Омск#Омская область#Следственный комитет#Дети#Уголовное дело#Следком#Следователи#Новости#Следствие#Уголовное#Анастасия Баянова#Следственные органы
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