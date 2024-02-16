Омский следком возбудил уголовное дело после падения ребенка в дыру с кипятком

По факту инцидента, который случился вчера на улице Крупской, СУ СКР по Омской области завело уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ. За его ходом также проследит глава СК Александр Бастрыкин, он поручил доложить ему о результатах расследования.