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Published Сегодня, 09:52

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Может нуждаться в помощи. В Омске второй день ищут 48-летнюю женщину

16 февраля 2024, 09:52
Фото: 1MI
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В Омске ищут пропавшую женщину, которая может нуждаться в медицинской помощи

Сообщение о пропаже омички появилось на странице поисково-спасательного отряда «Доброспас».

Известно, что женщина ушла из дома по адресу улица Зеленый Бульвар, 9А несколькими днями ранее, 14 февраля. С тех пор никакой информации о ней нет.

Волонтеры рассказали о приметах, по которым можно узнать пропавшую омичку. Среди них: шапка розового цвета, серая короткая куртка, затянутая поясом, черные джинсы и сапоги такого же цвета.

Кроме того, женщина может нуждаться в медицинской помощи. В ПСО обратились к омичам: если увидите пропавшую, звоните в полицию или по телефону 8-999-470-10-08.

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