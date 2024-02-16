Может нуждаться в помощи. В Омске второй день ищут 48-летнюю женщину

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Известно, что женщина ушла из дома по адресу улица Зеленый Бульвар, 9А несколькими днями ранее, 14 февраля. С тех пор никакой информации о ней нет.
Волонтеры рассказали о приметах, по которым можно узнать пропавшую омичку. Среди них: шапка розового цвета, серая короткая куртка, затянутая поясом, черные джинсы и сапоги такого же цвета.
Кроме того, женщина может нуждаться в медицинской помощи. В ПСО обратились к омичам: если увидите пропавшую, звоните в полицию или по телефону 8-999-470-10-08.