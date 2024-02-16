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ЛДПР предложила отменить подоходный налог россиянам с зарплатой ниже 30 тысяч

ЛДПР предложила отменить подоходный налог россиянам с зарплатой ниже 30 тысяч

16 февраля 2024, 04:02
Фото: пресс-служба ЛДПР
Проект соответствующего закона направлен на рассмотрение уже во второй раз.

Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме выступили с очередной инициативой, направленной на поддержку малообеспеченных граждан. Она касается поправок в Налоговый кодекс. Предлагается освободить от налога на доходы физических лиц всех граждан, заработок которых не превышает 30 тысяч рублей в месяц, а суммарный годовой доход меньше 360 тысяч.

Логика парламентариев простая. Продукты дорожают на глазах, торговцы маскируют рост инфляции, уменьшая объем товаров в стандартных упаковках. Потребительская корзина за год подорожала на 5 тысяч рублей. Кроме того, есть в этом и «погодные причины». На многие регионы России обрушились снежные ураганы и метели, коммунальщики не успевают бороться с сугробами и одновременно ремонтировать выходящие из строя коммуникации. Спросите, причем здесь снежные заносы — все это неизбежно приводит к росту тарифов на услуги ЖКХ. Малообеспеченные граждане попадают в финансовую ловушку — зарплата у людей мизерная, а государство, помимо 13% с нее, все чаще требует повышенных расходов на самые необходимые вещи.

«Мы видим, с какой скоростью растут цены в магазинах, тарифы ЖКХ, как дорожают лекарства. К нам в партию поступают тысячи обращений на эту тему. Я лично постоянно слышу об этом на встречах. Достаточно простого расчёта, чтобы понять, что при зарплате в 30 тысяч рублей в месяц человек, заплатив за квартиру, купив продукты и самые необходимые вещи, остаётся без копейки, живет от зарплаты до зарплаты. Вычитать ежемесячно 13 процентов из его и без того низкого дохода просто бесчеловечно. Освободив россиян с зарплатой ниже 30 тысяч рублей в месяц от уплаты налога, мы действительно облегчим их положение. В некоторых случаях это может быть весьма существенно для семейного бюджета», — объясняет суть инициативы Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Проект закона направлен на рассмотрение в Правительство РФ, но предварительная точка зрения кабмина известна. Напомним, что данный проект закона уже вносился в сентябре прошлого года. Ответ был: «нуждается в существенной доработке». Загвоздка заключалась в том, что в ряды освобожденных от подоходного налога могли попасть граждане с общим уровнем дохода выше 30 тысяч (включая доходы от иных видов деятельности). То есть воспользоваться предлагаемой льготой могли налогоплательщики, которые не относятся к социально незащищенным слоям населения.

15 февраля с учетом доработок документ был вновь направлен в Правительство РФ. В ЛДПР уже готовятся к непростой борьбе за свою народную во всех смыслах инициативу.

#Политика#Общество#Омск#Россия
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