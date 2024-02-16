ЛДПР предложила отменить подоходный налог россиянам с зарплатой ниже 30 тысяч

Логика парламентариев простая. Продукты дорожают на глазах, торговцы маскируют рост инфляции, уменьшая объем товаров в стандартных упаковках. Потребительская корзина за год подорожала на 5 тысяч рублей. Кроме того, есть в этом и «погодные причины». На многие регионы России обрушились снежные ураганы и метели, коммунальщики не успевают бороться с сугробами и одновременно ремонтировать выходящие из строя коммуникации. Спросите, причем здесь снежные заносы — все это неизбежно приводит к росту тарифов на услуги ЖКХ. Малообеспеченные граждане попадают в финансовую ловушку — зарплата у людей мизерная, а государство, помимо 13% с нее, все чаще требует повышенных расходов на самые необходимые вещи.