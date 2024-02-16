Ищут учителей с «горящими глазами». В Омске не хватает почти 700 педагогов

По данным департамента образования администрации Омска на 15 февраля, в школах и детских садах города не хватает 690 педагогов. В школах дефицит учителей острее всего ощущается в начальных классах — открыто 67 вакансий. Далее идут учителя русского языка и литературы (56 вакансий), математики (52 вакансии), английского языка (46 вакансий), физики (25 вакансий), технологии (20 вакансий). Дефицит преподавателей по остальным предметам не такой существенный.