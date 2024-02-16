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Ищут учителей с «горящими глазами». В Омске не хватает почти 700 педагогов

16 февраля 2024, 04:58
Фото: 1MI
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В омских школах и детских садах не хватает почти 700 педагогов

В школах нехватка учителей острее всего ощущается в начальных классах. Для этой категории преподавателей открыто 67 вакансий.

По данным департамента образования администрации Омска на 15 февраля, в школах и детских садах города не хватает 690 педагогов. В школах дефицит учителей острее всего ощущается в начальных классах — открыто 67 вакансий. Далее идут учителя русского языка и литературы (56 вакансий), математики (52 вакансии), английского языка (46 вакансий), физики (25 вакансий), технологии (20 вакансий). Дефицит преподавателей по остальным предметам не такой существенный.

В детских садах города не достает 164 воспитателя и 115 помощников воспитателей. Также в учебных заведениях открыты 363 непедагогические вакансии. Требуются дворники, электрики, сантехники, завхозы.

Согласно данным сайта Зарплата.ру, в лицей № 143 требуется учитель начальных классов на полный рабочий день. Зарплата педагога составит от 18 000 до 25 000 рублей. Необходимы высшее образование и опыт работы.

«Мы ищем грамотного, квалифицированного, инициативного педагога, у которого „глаза горят“, получающего удовольствие и радость от общения с детьми», — говорится в описании вакансии.
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Фото: Зарплата.ру

Зарплата учителя складывается из оклада, педагогической нагрузки, наличия категории, стажа, классного руководства, результативности. С 2024 года школьным педагогам проиндексировали оклады на 5,5%, теперь он составляет 10550 рублей.

Индексация на 550 рублей. Омским учителям увеличили оклады
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#Образование#Омск#Зарплата#Школы#Детские сады#Категория#Учителя#Вакансии#Русский язык#Евгений Игишев#Математика#Физика
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