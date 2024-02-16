Готов к навигации. В Омске за 25 млн продают итальянский теплоход

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
В Омске за 25 млн рублей выставили на продажу пассажирский теплоход итальянской компании Absolute. Судно выпущено в 2001 году. Катер способен вместить до 20 пассажиров.
«В отличном состоянии, использовался только для собственного семейного отдыха. 4 каюты, большая обеденная зона, открытая палуба для уличных посиделок, запас топлива 4 тонны», — говорится в объявлении.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске за 950 тысяч выставили на продажу 85-летний Opel Kapitan. Машина на ходу. Пробег автомобиля составляет 80 тысяч километров.