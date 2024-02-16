Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:17

Published Сегодня, 09:17

Modified Сегодня, 09:19

Updated Сегодня, 09:19

Иллюстрация

Готов к навигации. В Омске за 25 млн продают итальянский теплоход

16 февраля 2024, 09:17
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске за 25 млн выставили на продажу теплоход итальянской фирмы

Судно было выпущено в 2001 году и вмещает до 20 пассажиров.

В Омске за 25 млн рублей выставили на продажу пассажирский теплоход итальянской компании Absolute. Судно выпущено в 2001 году. Катер способен вместить до 20 пассажиров.

«В отличном состоянии, использовался только для собственного семейного отдыха. 4 каюты, большая обеденная зона, открытая палуба для уличных посиделок, запас топлива 4 тонны», — говорится в объявлении.
СкриншотСкриншот
Скриншот
Фото: Авито

Ранее Город55 рассказывал, что в Омске за 950 тысяч выставили на продажу 85-летний Opel Kapitan. Машина на ходу. Пробег автомобиля составляет 80 тысяч километров.

Довоенный флагман. В Омске за 950 тысяч продают отреставрированный Opel Kapitan
Узнать подробнее
#Транспорт#Омск#Омская область#Продажа#Пассажиры#Топливо#Теплоход#Евгений Игишев
Подпишитесь
Срочно. В колонии скончался Алексей Навальный*
Сегодня, 11:38
Много любопытных. У самолета рейса Сочи-Омск в пшеничном поле проводят экскурсии
Сегодня, 06:58
Полетит! На космодроме «Восточный» собрали «пакет» омской ракеты «Ангара-А5»
Сегодня, 08:06
Все реально. Курманов высказался о проекте строительства метротрама в Омске
Сегодня, 08:48
Ищут учителей с «горящими глазами». В Омске не хватает почти 700 педагогов
Сегодня, 04:58
Рекордно снежная зима. Как в Омске ежедневно откапывают улицы и дворы от снега
Сегодня, 02:00