Эксперт рассказала, чем омичам грозит покупка жилья

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Об этом в разговоре с «Newia» рассказала София Любимова — риелтор, руководитель агентства недвижимости «Любимое». По ее мнению, 2024 год окажется очень непредсказуемым в вопросе ипотеки, так как уже сейчас происходят изменения по первоначальному взносу.
«Вторичная недвижимость сейчас проходит в ипотеку по ставке в районе 18% и это негативно сказывается на рынке в целом. Сейчас на вторичном рынке в основном золотое время покупателя, особенно с наличными средствами», — отметила София Любимова».
Эксперт также высказалась по поводу продления популярных видов ипокети: IT и семейная. По ее мнению, семейную, скорее всего, расширят, а IT — сократят. Кроме того, к середине лета прогнозируется снижение ставки по вторичной недвижимости.
Сейчас, как отметила Любимова, стоит приобретать квартиру за наличные средства, при покупке другими способами же нужно хорошо подумать. Нужно также присмотреться к покупке недвижимости на первичном рынке, так как до середины года продолжают действовать льготные программы.