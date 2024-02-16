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Posted Сегодня, 09:14

Published Сегодня, 09:14

Modified Сегодня, 09:16

Updated Сегодня, 09:16

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Эксперт рассказала, чем омичам грозит покупка жилья

16 февраля 2024, 09:14
Фото: Изображение Midjourney
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Стало известно, чем омичам грозит покупка жилья

Оказалось, что при покупке квартиры в ипотеку сумма переплаты может равняться стоимости четырех квартир.

Об этом в разговоре с «Newia» рассказала София Любимова — риелтор, руководитель агентства недвижимости «Любимое». По ее мнению, 2024 год окажется очень непредсказуемым в вопросе ипотеки, так как уже сейчас происходят изменения по первоначальному взносу.

«Вторичная недвижимость сейчас проходит в ипотеку по ставке в районе 18% и это негативно сказывается на рынке в целом. Сейчас на вторичном рынке в основном золотое время покупателя, особенно с наличными средствами», — отметила София Любимова».

Эксперт также высказалась по поводу продления популярных видов ипокети: IT и семейная. По ее мнению, семейную, скорее всего, расширят, а IT — сократят. Кроме того, к середине лета прогнозируется снижение ставки по вторичной недвижимости.

Сейчас, как отметила Любимова, стоит приобретать квартиру за наличные средства, при покупке другими способами же нужно хорошо подумать. Нужно также присмотреться к покупке недвижимости на первичном рынке, так как до середины года продолжают действовать льготные программы.

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#Омск#Омская область#Ипотека#Рынок#Новости#Рынки#Военная ипотека#Анастасия Баянова#Семейная ипотека#Льготная ипотека
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