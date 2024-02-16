Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:27

Published Сегодня, 16:27

Modified Сегодня, 17:04

Updated Сегодня, 17:04

Бизнесмен Михаил Сутягинский заявил о намерении отстоять свои права

Бизнесмен Михаил Сутягинский заявил о намерении отстоять свои права

16 февраля 2024, 16:27
Фото: 1MI
Основатель группы компаний «Титан» Михаил Сутягинский узнал о том, что он объявлен в розыск в Казахстане, из средств массовой информации.

До настоящего времени российский бизнесмен не получал каких-либо официальных запросов по уголовному делу, по которому он якобы проходит подозреваемым.

«Мы считаем обвинения в адрес российского бизнесмена беспочвенными и абсолютно надуманными», — сообщил официальный представитель компании.

Сейчас уроженец Казахстана Михаил Сутягинский является гражданином РФ, он живет и работает в России и не скрывается от следственных органов.

Не исключено, что объявление российского бизнесмена в розыск выбрано в качестве инструмента давления на него.

Сейчас Михаил Сутягинский, в активах которого — компании, работающие в сфере нефтехима и АПК, пытается через международный суд вернуть инвестиции, вложенные в экономику Республики Казахстан.

Ранее в Казахстане национализировали три принадлежащих ему предприятия. Михаил Сутягинский заявил о намерении отстоять свои имущественные права. Его представители уже направили соответствующее обращение в адрес Генпрокуратуры РФ.

Михаил Сутягинский вместе с братом возвели в Казахстане три завода — «Биохим», «Силициум» и ТОО «Баско». В свое время власти Казахстана называли эти инвестпроекты «прорывными». На открытии присутствовал сам президент республики (тогда — Нурсултан Назарбаев). Дела на всех предприятиях шли отлично. Но затем, как говорится, «власть переменилась». Заводам российского бизнесмена пришлось отбивать рейдерские атаки, а затем — столкнуться с проблемами в энерго- и водоснабжении, которые «санкционировали» чиновники на местах. В довершении всего этого бизнес Сутягинских принялись «душить» казахстанские банки, которые выдвинули инвесторам требование вернуть досрочно средства, выделенные на финансирование инвестпроектов.

Заводы в результате национализировали. Причем сейчас дела на производствах настолько запущены, что их не могут снова запустить в работу. Одновременно Михаил Сутягинский не сдается, намереваясь вернуть вложенные инвестиции через суд. Примечательно, что сразу после принятого им решения подать иск в Международный арбитражный суд Казахстан распространил сообщение об объявлении российского бизнесмена в розыск по уголовному делу.

#Общество
Подпишитесь
Срочно. В колонии скончался Алексей Навальный*
Сегодня, 11:38
Много любопытных. У самолета рейса Сочи-Омск в пшеничном поле проводят экскурсии
Сегодня, 06:58
Полетит! На космодроме «Восточный» собрали «пакет» омской ракеты «Ангара-А5»
Сегодня, 08:06
Все реально. Курманов высказался о проекте строительства метротрама в Омске
Сегодня, 08:48
Ищут учителей с «горящими глазами». В Омске не хватает почти 700 педагогов
Сегодня, 04:58
Рекордно снежная зима. Как в Омске ежедневно откапывают улицы и дворы от снега
Сегодня, 02:00