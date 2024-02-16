Бизнесмен Михаил Сутягинский заявил о намерении отстоять свои права

Михаил Сутягинский вместе с братом возвели в Казахстане три завода — «Биохим», «Силициум» и ТОО «Баско». В свое время власти Казахстана называли эти инвестпроекты «прорывными». На открытии присутствовал сам президент республики (тогда — Нурсултан Назарбаев). Дела на всех предприятиях шли отлично. Но затем, как говорится, «власть переменилась». Заводам российского бизнесмена пришлось отбивать рейдерские атаки, а затем — столкнуться с проблемами в энерго- и водоснабжении, которые «санкционировали» чиновники на местах. В довершении всего этого бизнес Сутягинских принялись «душить» казахстанские банки, которые выдвинули инвесторам требование вернуть досрочно средства, выделенные на финансирование инвестпроектов.