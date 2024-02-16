Бизнесмен Михаил Сутягинский заявил о намерении отстоять свои права

Posted Сегодня, 16:27
Published Сегодня, 16:27
Modified Сегодня, 17:04
Updated Сегодня, 17:04
До настоящего времени российский бизнесмен не получал каких-либо официальных запросов по уголовному делу, по которому он якобы проходит подозреваемым.
«Мы считаем обвинения в адрес российского бизнесмена беспочвенными и абсолютно надуманными», — сообщил официальный представитель компании.
Сейчас уроженец Казахстана Михаил Сутягинский является гражданином РФ, он живет и работает в России и не скрывается от следственных органов.
Не исключено, что объявление российского бизнесмена в розыск выбрано в качестве инструмента давления на него.
Сейчас Михаил Сутягинский, в активах которого — компании, работающие в сфере нефтехима и АПК, пытается через международный суд вернуть инвестиции, вложенные в экономику Республики Казахстан.
Ранее в Казахстане национализировали три принадлежащих ему предприятия. Михаил Сутягинский заявил о намерении отстоять свои имущественные права. Его представители уже направили соответствующее обращение в адрес Генпрокуратуры РФ.
Михаил Сутягинский вместе с братом возвели в Казахстане три завода — «Биохим», «Силициум» и ТОО «Баско». В свое время власти Казахстана называли эти инвестпроекты «прорывными». На открытии присутствовал сам президент республики (тогда — Нурсултан Назарбаев). Дела на всех предприятиях шли отлично. Но затем, как говорится, «власть переменилась». Заводам российского бизнесмена пришлось отбивать рейдерские атаки, а затем — столкнуться с проблемами в энерго- и водоснабжении, которые «санкционировали» чиновники на местах. В довершении всего этого бизнес Сутягинских принялись «душить» казахстанские банки, которые выдвинули инвесторам требование вернуть досрочно средства, выделенные на финансирование инвестпроектов.
Заводы в результате национализировали. Причем сейчас дела на производствах настолько запущены, что их не могут снова запустить в работу. Одновременно Михаил Сутягинский не сдается, намереваясь вернуть вложенные инвестиции через суд. Примечательно, что сразу после принятого им решения подать иск в Международный арбитражный суд Казахстан распространил сообщение об объявлении российского бизнесмена в розыск по уголовному делу.