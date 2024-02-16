Биткоин может достичь стоимости в 100 тыс. долларов за монету

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
Modified Сегодня, 05:33
Updated Сегодня, 05:33
Сегодня за одну криптовалютную монету придется заплатить 52,3 тысячи долларов. Чтобы оценить текущую ситуацию, эксперт рекомендует обратить внимание на исследования четырехлетних циклов, связанных с халвингом — сокращением выпуска биткоинов.
«После каждого такого события следует период коррекции. Затем рынок начинает показывать значительный рост, особенно из-за уменьшения предложения биткоина», — объяснил Денисов журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
По мнению эксперта, биткоин еще не достиг своего максимального значения. Предыдущий халвинг состоялся в 2020 году, что означает, что мы находимся в начале нового четырехлетнего цикла, который приведет к значительному повышению стоимости этой криптовалюты. В ближайшие полтора года цена биткоина может достичь минимум отметки в 100 тысяч долларов за монету.
Тем не менее, Денисов подчеркнул, что использование криптовалюты для быстрой прибыли является неудачным идеей.
«Биткоин следует рассматривать как долгосрочную инвестицию, поскольку это единственный актив в мире с ясным и понятным уровнем инфляции. Однако, предсказать, как изменится его курс в течение месяца, зависит от множества факторов и невозможно», — заключил Денисов.