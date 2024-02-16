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Биткоин может достичь стоимости в 100 тыс. долларов за монету

16 февраля 2024, 05:31
Курс биткоина продолжает расти, что привлекает внимание инвесторов. Однако, предсказать его колебания в ближайшее время невозможно, сообщил глава компании Eps Trading Group Валентин Денисов.

Сегодня за одну криптовалютную монету придется заплатить 52,3 тысячи долларов. Чтобы оценить текущую ситуацию, эксперт рекомендует обратить внимание на исследования четырехлетних циклов, связанных с халвингом — сокращением выпуска биткоинов.

«После каждого такого события следует период коррекции. Затем рынок начинает показывать значительный рост, особенно из-за уменьшения предложения биткоина», — объяснил Денисов журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По мнению эксперта, биткоин еще не достиг своего максимального значения. Предыдущий халвинг состоялся в 2020 году, что означает, что мы находимся в начале нового четырехлетнего цикла, который приведет к значительному повышению стоимости этой криптовалюты. В ближайшие полтора года цена биткоина может достичь минимум отметки в 100 тысяч долларов за монету.

Тем не менее, Денисов подчеркнул, что использование криптовалюты для быстрой прибыли является неудачным идеей.

«Биткоин следует рассматривать как долгосрочную инвестицию, поскольку это единственный актив в мире с ясным и понятным уровнем инфляции. Однако, предсказать, как изменится его курс в течение месяца, зависит от множества факторов и невозможно», — заключил Денисов.

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