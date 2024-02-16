Биткоин может достичь стоимости в 100 тыс. долларов за монету

По мнению эксперта, биткоин еще не достиг своего максимального значения. Предыдущий халвинг состоялся в 2020 году, что означает, что мы находимся в начале нового четырехлетнего цикла, который приведет к значительному повышению стоимости этой криптовалюты. В ближайшие полтора года цена биткоина может достичь минимум отметки в 100 тысяч долларов за монету.