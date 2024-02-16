Белоусов: В прошлом году объем закупок у компаний МСП достиг 8 трлн руб

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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Прирост объема закупок у малых и средних предприятий к 2022 году составил 13,5%, пишут «Ведомости».
По словам Андрея Белоусова, первого вице-премьера РФ, развитие системы закупок и вовлечение в нее МСП-поставщиков входит в число ключевых мер господдержки, обеспечиваемых в рамках профильного национального проекта. Объем товаров и услуг, предоставляемых компаниями малого и среднего бизнеса по 223-ФЗ, постоянно растет. Согласно результатам работы за 2023 год, был достигнут рекорд по поставкам от МСП за все время действия квоты. Общая сумма закупок составила почти 8 трлн рублей. Кроме того, решается задача увеличения количества предпринимателей, для которых закупки играют роль одного из рынков сбыта. За год их число выросло до 213 тысяч.
Согласно заявлению гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, четыре из пяти договоров крупнейших заказчиков в прошлом году были подписаны с МСП-поставщиками. Отмечается тенденция активизации закупок производственной продукции у малых и средних предприятий. Госкомпании активно включились в программу импортозамещения, не желая зависеть от европейских и американских поставщиков техники, запчастей и материалов. Например, в общем объеме закупок у МСП порядка 4,3 трлн рублей приходится на товары производственного назначения.
Среди крупнейших заказчиков по объему закупок у предприятий МСП лидировали РЖД, «Аэрофлот», «Ростелеком» и «Россети».
Больше всего закупок приходится на продукцию обрабатывающих производств (2,45 трлн рублей), сооружения и стройработы (1,9 трлн), а также услуги, связанные с научной, инженерно-технической и профессиональной деятельностью (401 млрд рублей).
Максимальный объем закупок у МСП-поставщиков среди российских регионов был зафиксирован в Москве (2,1 трлн рублей), Санкт-Петербурге (682 млрд), Подмосковье (362 млрд), а также в Свердловской области и Татарстане (256 млрд и 192 млрд рублей соответственно).