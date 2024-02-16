Белоусов: В прошлом году объем закупок у компаний МСП достиг 8 трлн руб

По словам Андрея Белоусова, первого вице-премьера РФ, развитие системы закупок и вовлечение в нее МСП-поставщиков входит в число ключевых мер господдержки, обеспечиваемых в рамках профильного национального проекта. Объем товаров и услуг, предоставляемых компаниями малого и среднего бизнеса по 223-ФЗ, постоянно растет. Согласно результатам работы за 2023 год, был достигнут рекорд по поставкам от МСП за все время действия квоты. Общая сумма закупок составила почти 8 трлн рублей. Кроме того, решается задача увеличения количества предпринимателей, для которых закупки играют роль одного из рынков сбыта. За год их число выросло до 213 тысяч.