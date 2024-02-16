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Published Сегодня, 10:39

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Updated Сегодня, 10:46

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Американский журналист заявил, что нельзя сравнивать Омск с Москвой

16 февраля 2024, 10:39
Фото: Город55
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Дэвид Харсаньи раскритиковал высказывания своего коллеги Такера Карлсона о поездке в Россию.

Американский консервативный журналист и автор книг Дэвид Харсаньи раскритиковал своего коллегу Такера Карлсона и попросил не сравнивать Омск с Москвой. Статья Харсаньи вышла сегодня, 16 февраля, в издании Real Сlear Politics.

Ранее Такер Карлсон, посетивший Москву, чтобы записать интервью с президентом Владимиром Путиным, поделился впечатлениями о столице. Карлсон заявил, что Москва намного чище и красивее, чем любой город в Соединенных Штатах. Харсаньи же парировал, что Такер Карлсон успел посмотреть на Россию исключительно в качестве туриста.

«Среднестатистический москвич, скорее всего, будет жить в каком-нибудь мрачном отдаленном жилом комплексе, многие из которых были построены в советское время. Это если повезет. Большинство россиян живут в Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Омске и Уфе. Ежегодный ВВП России на душу населения составляет около 13 000 долларов. В США он составляет около 83 000 долларов. В Миссисипи, нашем самом бедном штате, около 46 000 долларов. Большинство россиян живут в условиях, которые большинство американцев считают бедностью», — заявил журналист Дэвид Харсаньи.

Ранее Город55 рассказывал, на какие вопросы Владимир Путину ответил Такеру Карлсону.

Главное. Президент Путин дал интервью американскому журналисту Карлсону
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#Политика#США#Омск#Новосибирск#Владимир Путин#Россия#Москва#Уфа#Доллар#Екатеринбург#Турист#Бедность#Президент#Евгений Игишев#Москвич#Жилой комплекс#ВВП
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