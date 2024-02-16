Американский журналист заявил, что нельзя сравнивать Омск с Москвой

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
Американский консервативный журналист и автор книг Дэвид Харсаньи раскритиковал своего коллегу Такера Карлсона и попросил не сравнивать Омск с Москвой. Статья Харсаньи вышла сегодня, 16 февраля, в издании Real Сlear Politics.
Ранее Такер Карлсон, посетивший Москву, чтобы записать интервью с президентом Владимиром Путиным, поделился впечатлениями о столице. Карлсон заявил, что Москва намного чище и красивее, чем любой город в Соединенных Штатах. Харсаньи же парировал, что Такер Карлсон успел посмотреть на Россию исключительно в качестве туриста.
«Среднестатистический москвич, скорее всего, будет жить в каком-нибудь мрачном отдаленном жилом комплексе, многие из которых были построены в советское время. Это если повезет. Большинство россиян живут в Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Омске и Уфе. Ежегодный ВВП России на душу населения составляет около 13 000 долларов. В США он составляет около 83 000 долларов. В Миссисипи, нашем самом бедном штате, около 46 000 долларов. Большинство россиян живут в условиях, которые большинство американцев считают бедностью», — заявил журналист Дэвид Харсаньи.
Ранее Город55 рассказывал, на какие вопросы Владимир Путину ответил Такеру Карлсону.