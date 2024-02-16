Американский журналист заявил, что нельзя сравнивать Омск с Москвой

Ранее Такер Карлсон, посетивший Москву, чтобы записать интервью с президентом Владимиром Путиным, поделился впечатлениями о столице. Карлсон заявил, что Москва намного чище и красивее, чем любой город в Соединенных Штатах. Харсаньи же парировал, что Такер Карлсон успел посмотреть на Россию исключительно в качестве туриста.