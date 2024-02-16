Адвокат Александр Добровинский нанял няню детей Пугачевой и узнал семейные секреты

По словам знаменитого юриста, он теперь в курсе всего, что происходило в доме Аллы Борисовны, включая ее меню и количество походов в туалет. Добровинский отметил, что подписание бумаг о неразглашении не мешает персоналу болтать. Он уверен, что и об их семье судачат на людях прежние работники, пишет newia.ru.