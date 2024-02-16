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Адвокат Александр Добровинский нанял няню детей Пугачевой и узнал семейные секреты

Адвокат Александр Добровинский нанял няню детей Пугачевой и узнал семейные секреты

16 февраля 2024, 16:38
Фото: allaradio.ru
Популярный среди звезд эстрады адвокат Александр Добровинский не понаслышке знает о жизни творческой элиты. И однажды ему стали известны секреты самой Аллы Пугачевой.

Когда дочери правозащитника были маленькими, он решил найти для них няню. Так в доме Добровинских появилась помощница, которая ранее заботилась о детях Примадонны — двойняшках Лизе и Гарри. Женщина рассказывала новому работодателю обо всем, что видела на прежнем месте работы.

По словам знаменитого юриста, он теперь в курсе всего, что происходило в доме Аллы Борисовны, включая ее меню и количество походов в туалет. Добровинский отметил, что подписание бумаг о неразглашении не мешает персоналу болтать. Он уверен, что и об их семье судачат на людях прежние работники, пишет newia.ru.

Известно, что сейчас семья певицы проживает на Кипре. Певица перебралась туда из Израиля в связи с началом военного конфликта. Дети Пугачевой учатся в частном заведении и осваивают несколько языков.

Когда семья Пугачевой жила в России, некоторые подробности об их жизни общественность узнавала из уст домработницы Людмилы Дородновой. «Гарри и Лиза настолько умненькие, что с ними уже даже страшно общаться», — признавалась знаменитая Люся.

#Дети#Знаменитости#Все материалы авторов
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