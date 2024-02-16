Адвокат Александр Добровинский нанял няню детей Пугачевой и узнал семейные секреты

Posted Сегодня, 16:38
Published Сегодня, 16:38
Modified Сегодня, 16:40
Updated Сегодня, 16:40
Когда дочери правозащитника были маленькими, он решил найти для них няню. Так в доме Добровинских появилась помощница, которая ранее заботилась о детях Примадонны — двойняшках Лизе и Гарри. Женщина рассказывала новому работодателю обо всем, что видела на прежнем месте работы.
По словам знаменитого юриста, он теперь в курсе всего, что происходило в доме Аллы Борисовны, включая ее меню и количество походов в туалет. Добровинский отметил, что подписание бумаг о неразглашении не мешает персоналу болтать. Он уверен, что и об их семье судачат на людях прежние работники, пишет newia.ru.
Известно, что сейчас семья певицы проживает на Кипре. Певица перебралась туда из Израиля в связи с началом военного конфликта. Дети Пугачевой учатся в частном заведении и осваивают несколько языков.
Когда семья Пугачевой жила в России, некоторые подробности об их жизни общественность узнавала из уст домработницы Людмилы Дородновой. «Гарри и Лиза настолько умненькие, что с ними уже даже страшно общаться», — признавалась знаменитая Люся.