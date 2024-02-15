Зарплата до 62 тысяч. В министерстве финансов Омской области набирают сотрудников

Сотрудники требуются в департаменты бюджетной политики, социально-культурной политики, учетной политики и отчетности, цифровизации управления государственными и муниципальными финансами, в управление государственной службы. Открыты вакансии для специалистов старшей группы должностей (от 33 100 до 45 500 рублей) и ведущей группы должностей (от 47 100 до 62 500 рублей).