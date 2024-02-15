Зарплата до 62 тысяч. В министерстве финансов Омской области набирают сотрудников

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
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Updated Сегодня, 06:26
В министерстве финансов Омской области сегодня, 15 февраля, опубликовали свежие вакансии. В ведомстве формируют кадровый резерв.
Сотрудники требуются в департаменты бюджетной политики, социально-культурной политики, учетной политики и отчетности, цифровизации управления государственными и муниципальными финансами, в управление государственной службы. Открыты вакансии для специалистов старшей группы должностей (от 33 100 до 45 500 рублей) и ведущей группы должностей (от 47 100 до 62 500 рублей).
Кандидатам необходимо иметь высшее образование, опыт государственной службы, знать законы Российской Федерации. Заявки от соискателей в министерстве принимают до 6 марта.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске ищут директора департамента образования на зарплату до 119 тысяч рублей.