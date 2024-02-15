Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:24

Published Сегодня, 06:24

Modified Сегодня, 06:26

Updated Сегодня, 06:26

Иллюстрация

Зарплата до 62 тысяч. В министерстве финансов Омской области набирают сотрудников

15 февраля 2024, 06:24
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

В омском минфине сообщили об открытых вакансиях с зарплатой до 62 тысяч

Сотрудники требуются в различные департаменты ведомства. В министерстве формируют кадровый резерв.

В министерстве финансов Омской области сегодня, 15 февраля, опубликовали свежие вакансии. В ведомстве формируют кадровый резерв.

Сотрудники требуются в департаменты бюджетной политики, социально-культурной политики, учетной политики и отчетности, цифровизации управления государственными и муниципальными финансами, в управление государственной службы. Открыты вакансии для специалистов старшей группы должностей (от 33 100 до 45 500 рублей) и ведущей группы должностей (от 47 100 до 62 500 рублей).

Кандидатам необходимо иметь высшее образование, опыт государственной службы, знать законы Российской Федерации. Заявки от соискателей в министерстве принимают до 6 марта.

Ранее Город55 рассказывал, что в Омске ищут директора департамента образования на зарплату до 119 тысяч рублей.

В Омске ищут главу депобра на 119 тысяч в месяц. Узнали, из чего состоит зарплата
Узнать подробнее
#Омская область#Зарплата#Кадровый резерв#Высшее образование#Вакансии#Евгений Игишев#Соискатели#Министерство финансов#Отчетность
Подпишитесь
Остались две дочки. Стали известны новые подробности жуткой аварии на омской трассе
Вчера, 12:14
Исправят за счет подрядчиков. Проекты ремонта омских больниц не прошли госэкспертизу
Сегодня, 05:23
Омский «Авангард» в Екатеринбурге встретится с местным «Автомобилистом»
Сегодня, 03:33
Снег беспощадный. После метели на омских дорогах образовались 10-балльные пробки
Вчера, 13:23
Охвачен огнем. В Амурском поселке загорелся грузовик у продуктового магазина
Сегодня, 06:30