В январе 2024 года зафиксирован рекорд по числу заявок на потребительские кредиты

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
Охорзин отметил, что несмотря на меры, принятые Центральным банком для снижения активности на рынке кредитования, спрос на кредиты у населения остается высоким. По его мнению, такой рост объясняется тем, что люди, приобретая жилье, не ставят в ожидание другие крупные покупки. Вместо этого они стремятся взять кредит на новую мебель, технику и тому подобное.
«Нет ничего плохого в том, что для решения этих и других задач возникают обязательства по кредиту. Многие долгосрочные и дорогостоящие проекты всегда осуществляются с помощью заемных средств. Большинство людей приобретает автомобиль или квартиру в кредит. Это обычное явление. Поэтому нельзя сказать, что россияне особенно любят кредиты. Но нужно заметить, что доля потребительского кредитования у нас выше, чем во многих других странах, что должно вызывать беспокойство у органов, регулирующих этот рынок, а также у самих граждан», — сказал экономист Владимир Климанов.
Отмечается, что жители Москвы, Подмосковья и Краснодарского края чаще всего обращаются за кредитами. А лидерами по объему выдачи займов являются Санкт-Петербург и Московская область, пишет ИА RuNews24.ru.
Эксперты также отмечают, что Центральный банк с помощью нововведений стремится предотвратить разрастание «кредитного пузыря» и массовые дефолты по необеспеченным займам. Высокая ключевая ставка в 16% делает кредиты дорогими. Поэтому в ближайшее время отказы в выдаче кредитов будут частым явлением.