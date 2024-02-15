В январе 2024 года зафиксирован рекорд по числу заявок на потребительские кредиты

«Нет ничего плохого в том, что для решения этих и других задач возникают обязательства по кредиту. Многие долгосрочные и дорогостоящие проекты всегда осуществляются с помощью заемных средств. Большинство людей приобретает автомобиль или квартиру в кредит. Это обычное явление. Поэтому нельзя сказать, что россияне особенно любят кредиты. Но нужно заметить, что доля потребительского кредитования у нас выше, чем во многих других странах, что должно вызывать беспокойство у органов, регулирующих этот рынок, а также у самих граждан», — сказал экономист Владимир Климанов.