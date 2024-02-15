Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:40

Published Сегодня, 08:40

Modified Сегодня, 08:42

Updated Сегодня, 08:42

В январе 2024 года зафиксирован рекорд по числу заявок на потребительские кредиты

15 февраля 2024, 08:40
В январе нынешнего года было зафиксировано рекордное количество заявок на нецелевые потребительские кредиты за последние пять лет. Согласно словам главы «Почта Банка» Алексея Охорзина, этот показатель превысил цифры за аналогичный период прошлого года в полтора раза.

Охорзин отметил, что несмотря на меры, принятые Центральным банком для снижения активности на рынке кредитования, спрос на кредиты у населения остается высоким. По его мнению, такой рост объясняется тем, что люди, приобретая жилье, не ставят в ожидание другие крупные покупки. Вместо этого они стремятся взять кредит на новую мебель, технику и тому подобное.

«Нет ничего плохого в том, что для решения этих и других задач возникают обязательства по кредиту. Многие долгосрочные и дорогостоящие проекты всегда осуществляются с помощью заемных средств. Большинство людей приобретает автомобиль или квартиру в кредит. Это обычное явление. Поэтому нельзя сказать, что россияне особенно любят кредиты. Но нужно заметить, что доля потребительского кредитования у нас выше, чем во многих других странах, что должно вызывать беспокойство у органов, регулирующих этот рынок, а также у самих граждан», — сказал экономист Владимир Климанов.

Отмечается, что жители Москвы, Подмосковья и Краснодарского края чаще всего обращаются за кредитами. А лидерами по объему выдачи займов являются Санкт-Петербург и Московская область, пишет ИА RuNews24.ru.

Эксперты также отмечают, что Центральный банк с помощью нововведений стремится предотвратить разрастание «кредитного пузыря» и массовые дефолты по необеспеченным займам. Высокая ключевая ставка в 16% делает кредиты дорогими. Поэтому в ближайшее время отказы в выдаче кредитов будут частым явлением.

Подпишитесь
В УМВД России по Омской области сменился руководитель
Сегодня, 08:56
Зарплата до 62 тысяч. В министерстве финансов Омской области набирают сотрудников
Сегодня, 06:24
Будет интересный трудный хоккей: капитан «Авангарда» — о матче с «Автомобилистом»
Сегодня, 09:05
Хотели «наказать». В Омске подростки жестоко избили одноклассника после уроков
Сегодня, 09:29
Ждут весну. В омском парке «Вокруг света» остановили колесо обозрения из-за морозов
Сегодня, 08:55
Охвачен огнем. В Амурском поселке загорелся грузовик у продуктового магазина
Сегодня, 06:30