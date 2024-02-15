В Омскую область приедет председатель комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин

Напомним, что в начале февраля в Омскую область приезжал с визитом Сергей Демешин. Здесь он провел заседание коллегии прокуратуры, обсудил ее работу в прошлом году и планы на будущее. Кроме того, заместитель Генпрокурора РФ назвал ряд вопросов, на которые следует обратить особое внимание.