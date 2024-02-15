В Омскую область приедет председатель комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
По информации источников Города55, в ближайшие дни в Омск приедет председатель комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин и национальный экологический фонд «Компас». Представители фонда окажутся в городе уже сегодня. Визит будет сопровождать Виталий Хоценко.
Можно предположить, что здесь не обошлось без связей нового министра экологии региона Татьяны Хаврониной, которая прибыла из Москвы и ранее была заместителем исполнительного директора Ассоциации организаций операторов и специалистов в сфере обращения с отходами «Чистая страна».
Напомним, что в начале февраля в Омскую область приезжал с визитом Сергей Демешин. Здесь он провел заседание коллегии прокуратуры, обсудил ее работу в прошлом году и планы на будущее. Кроме того, заместитель Генпрокурора РФ назвал ряд вопросов, на которые следует обратить особое внимание.