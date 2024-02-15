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Posted Сегодня, 12:13

Published Сегодня, 12:13

Modified Сегодня, 12:13

Updated Сегодня, 12:13

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В Омскую область приедет председатель комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин

15 февраля 2024, 12:13
Фото: Изображение Midjourney
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В Омскую область прибудет председатель комитета Госдумы по экологии Кобылкин

Также регион посетит экологический фонд «Компас».

По информации источников Города55, в ближайшие дни в Омск приедет председатель комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин и национальный экологический фонд «Компас». Представители фонда окажутся в городе уже сегодня. Визит будет сопровождать Виталий Хоценко.

Можно предположить, что здесь не обошлось без связей нового министра экологии региона Татьяны Хаврониной, которая прибыла из Москвы и ранее была заместителем исполнительного директора Ассоциации организаций операторов и специалистов в сфере обращения с отходами «Чистая страна».

Напомним, что в начале февраля в Омскую область приезжал с визитом Сергей Демешин. Здесь он провел заседание коллегии прокуратуры, обсудил ее работу в прошлом году и планы на будущее. Кроме того, заместитель Генпрокурора РФ назвал ряд вопросов, на которые следует обратить особое внимание.

Заместитель Генпрокурора РФ Демешин провел в Омске заседание коллегии прокуратуры
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#Экология#Омск#Омская область#Госдума#Новости#Экология55#Депутат госдумы#Анастасия Баянова#Экологические проблемы#Экологический совет#Экологическая ситуация
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