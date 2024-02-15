В Омской области ищут подрядчика для возведения парка в Большеречье за 21 млн

Согласно документам, на территории парка необходимо будет возвести детскую площадку с башнями, горками, качелями, гимнастическим комплексом. Также подрядчику предстоит уложить тротуарную плитку, установить скамейки, урны, построить скейт-парк. Работы рассчитаны на три этапа. Первый этап должен начаться 1 апреля. Полностью сдать объект необходимо до 18 октября.