В Омской области ищут подрядчика для возведения парка в Большеречье за 21 млн

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
В Омской области ищут подрядчика, который займется благоустройством второй очереди парка в Большеречье. Максимальная сумма контракта составляет более 21 млн рублей. Заявки от застройщиков принимают до 27 февраля.
Согласно документам, на территории парка необходимо будет возвести детскую площадку с башнями, горками, качелями, гимнастическим комплексом. Также подрядчику предстоит уложить тротуарную плитку, установить скамейки, урны, построить скейт-парк. Работы рассчитаны на три этапа. Первый этап должен начаться 1 апреля. Полностью сдать объект необходимо до 18 октября.
«Гарантийный срок на выполненные работы составляет 5 лет с даты подписания заказчиком последнего документа о приемке», — говорится в проекте контракта.
Благоустройство первой очереди парка прошло в 2023 году. Договор на сумму на сумму 15,7 млн заключили с ООО «Атлантис-2008» Армена Аветисяна.