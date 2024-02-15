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В Омской области ищут подрядчика для возведения парка в Большеречье за 21 млн

15 февраля 2024, 08:16
Фото: 1MI
Иллюстрация
Застройщику необходимо будет благоустроить вторую очередь парка, в том числе оборудовать скейт-парк и большую детскую площадку.

В Омской области ищут подрядчика, который займется благоустройством второй очереди парка в Большеречье. Максимальная сумма контракта составляет более 21 млн рублей. Заявки от застройщиков принимают до 27 февраля.

Согласно документам, на территории парка необходимо будет возвести детскую площадку с башнями, горками, качелями, гимнастическим комплексом. Также подрядчику предстоит уложить тротуарную плитку, установить скамейки, урны, построить скейт-парк. Работы рассчитаны на три этапа. Первый этап должен начаться 1 апреля. Полностью сдать объект необходимо до 18 октября.

«Гарантийный срок на выполненные работы составляет 5 лет с даты подписания заказчиком последнего документа о приемке», — говорится в проекте контракта.

Благоустройство первой очереди парка прошло в 2023 году. Договор на сумму на сумму 15,7 млн заключили с ООО «Атлантис-2008» Армена Аветисяна.

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#Общество#Благоустройство#Омская область#Контракт#Детская площадка#Парк#Подрядчик#Скейт-парк#Документы#Большеречье#Евгений Игишев
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