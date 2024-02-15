В омской многоэтажке во время пожара нашли труп пенсионера

Posted Сегодня, 15:34
Published Сегодня, 15:34
Modified Сегодня, 15:36
Updated Сегодня, 15:36
В пресс-службе омской прокуратуры сообщили о проверке из-за пожара, который случился в квартире многоэтажки на Космическом проспекте. На месте вместе со спасателями работают прокуроры.
Известно, что возгорание произошло в двухкомнатной квартире на четвертом этаже дома. Во время тушения в квартире нашли тело 66-летнего мужчины.
О причинах пожара информации пока нет, точные данные станут известны после проведенных экспертиз.
Отмечается, что ход и результаты процессуальной проверки на контроле в прокуратуре Октябрьского округа Омска.