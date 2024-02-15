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Published Сегодня, 15:34

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Updated Сегодня, 15:36

В Омске во время пожара сгорел 66-летний мужчина

В омской многоэтажке во время пожара нашли труп пенсионера

15 февраля 2024, 15:34
Фото: ГУ МЧС России по Омской области

В Омске во время пожара сгорел 66-летний мужчина

Тело мужчины нашли во время тушения пожара.

В пресс-службе омской прокуратуры сообщили о проверке из-за пожара, который случился в квартире многоэтажки на Космическом проспекте. На месте вместе со спасателями работают прокуроры.

Известно, что возгорание произошло в двухкомнатной квартире на четвертом этаже дома. Во время тушения в квартире нашли тело 66-летнего мужчины.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

О причинах пожара информации пока нет, точные данные станут известны после проведенных экспертиз.

Отмечается, что ход и результаты процессуальной проверки на контроле в прокуратуре Октябрьского округа Омска.

Идет проверка. Омские следователи заинтересовались пожаром, в котором погиб мужчина
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#Происшествия#Омск#Омская область#Прокуратура#Пенсионер#Квартира#Новости#Ольга Акамова#Экспертиза#Спасатели#Многоэтажка#Тушение#Тело
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