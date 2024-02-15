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В Омске продолжается ухудшение статистики по ДТП с пассажирским транспортом

В Омске продолжается ухудшение статистики по ДТП с пассажирским транспортом

15 февраля 2024, 09:45
Фото: Город55

В Омске продолжается ухудшение статистики по ДТП с пассажирским транспортом

По данным ГИБДД, число пострадавших в январе заметно увеличилось по сравнению с прошлым годом.

В Омском городском Совете сегодня, 15 февраля, прошло очередное заседание комитета по вопросам транспортной инфраструктуры. Одним из пунктов повестки был отчет ГИБДД о ее борьбе с нарушителями правил стоянки на остановках общественного транспорта, но депутаты обсудили и общую статистику ДТП.

По словам докладчика, заместителя начальника ОГИБДД Ильи Трояна, ситуация на омских дорогах продолжает ухудшаться. Город55 уже писал о том, что за 10 месяцев 2023 года общее число ДТП увеличилось по сравнению с предыдущим годом почти в полтора раза, а число погибших — на 30%. Илья Троян рассказал, что в январе 2024 года рост статистики продолжается.

— За первый месяц года данные увеличиваются, — объяснил он. — Произошло 26 ДТП с участием пассажирского транспорта, количество погибших снизилось, количество раненых увеличилось…

Самые распространенные ДТП с участием пассажирского транспорта, по данным ГИБДД, — «столкновение транспортных средств» и «падение пассажира в салоне». В январе такие падения происходили на остановках «Химик» и «Главпочтамт», причем в обоих случаях инспекторы выявили «недостатки улично-дорожной сети».

Отметим, что за 10 месяцев 2023 года (с января по октябрь) было зарегистрировано 274 ДТП с участием пассажирского транспорта, почти вдвое больше, чем за тот же период 2022 года. В дептрансе это связывают с переутомлением водительского состава.

В омском дептрансе связали рост числа ДТП на улицах города с коронавирусом и СВО
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#ДТП#Омск#ГИБДД#Новости#Горсовет#Николай Эйхвальд#Илья Троян
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