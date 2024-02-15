В Омске продолжается ухудшение статистики по ДТП с пассажирским транспортом

По словам докладчика, заместителя начальника ОГИБДД Ильи Трояна, ситуация на омских дорогах продолжает ухудшаться. Город55 уже писал о том, что за 10 месяцев 2023 года общее число ДТП увеличилось по сравнению с предыдущим годом почти в полтора раза, а число погибших — на 30%. Илья Троян рассказал, что в январе 2024 года рост статистики продолжается.