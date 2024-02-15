Наворовал на 47 млн. Экс-председателя правления ЖСК отправили в тюрьму на 6 лет

Напомним, что накануне прямо в зале суда взяли под арест Альви Джабраилова, который в составе ОПГ вымогал 20 миллионов рублей и устроил поджог. Город55 выяснил, что его домашний арест сменили на заключение после отдыха в Минводах. Из-за 10 дневной поездки Джабраилов не явился суд, однако причину пропуска назвал совсем иную.