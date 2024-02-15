Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:47

Published Сегодня, 07:47

Modified Сегодня, 07:53

Updated Сегодня, 07:53

иллюстрация

Наворовал на 47 млн. Экс-председателя правления ЖСК отправили в тюрьму на 6 лет

15 февраля 2024, 07:47
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске на 6 лет посадили экс-председателя ЖСК «Малиновского-2012»

Апелляционные жалобы остались без удовлетворения.

После проверки Омского облсуда вступил в силу приговор бывшему председателю правления ЖСК «Малиновского-2012». Мужчину признали виновным в краже мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Выяснилось, что в 2014–2016 гг. обвиняемый получил от 37 граждан первые взносы за квартиры строящегося дома. Однако деньги ушли совсем на другие коммерческие проекты. Общий ущерб вырос до 47 миллионов рублей.

В итоге суд приговорил омича к 6 годам колонии строгого режима, а также обязал выплатить штраф — 900 тысяч рублей. Несмотря на все доводы адвокатов апелляционные жалобы остались без удовлетворения.

Напомним, что накануне прямо в зале суда взяли под арест Альви Джабраилова, который в составе ОПГ вымогал 20 миллионов рублей и устроил поджог. Город55 выяснил, что его домашний арест сменили на заключение после отдыха в Минводах. Из-за 10 дневной поездки Джабраилов не явился суд, однако причину пропуска назвал совсем иную.

В Омске в суд передали дело о вымогательстве с участием Альви Джабраилова
Узнать подробнее
Читайте также:
Поджег и ждал. Омичу грозит 20 лет тюрьмы за покушение на убийство 3 человекВ Омске по делу о вымогательстве и поджоге арестовали Альви ДжабраиловаХалатное отношение. В Омске с хозяина собаки, покусавшей ребенка, взыскали 25 тысяч
#Кража#Омск#Омская область#Прокуратура#Суд#Мошенничество#Хищение#Новости
Подпишитесь
Остались две дочки. Стали известны новые подробности жуткой аварии на омской трассе
Вчера, 12:14
Зарплата до 62 тысяч. В министерстве финансов Омской области набирают сотрудников
Сегодня, 06:24
Исправят за счет подрядчиков. Проекты ремонта омских больниц не прошли госэкспертизу
Сегодня, 05:23
Омский «Авангард» в Екатеринбурге встретится с местным «Автомобилистом»
Сегодня, 03:33
Снег беспощадный. После метели на омских дорогах образовались 10-балльные пробки
Вчера, 13:23
Охвачен огнем. В Амурском поселке загорелся грузовик у продуктового магазина
Сегодня, 06:30