Наворовал на 47 млн. Экс-председателя правления ЖСК отправили в тюрьму на 6 лет

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
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Updated Сегодня, 07:53
После проверки Омского облсуда вступил в силу приговор бывшему председателю правления ЖСК «Малиновского-2012». Мужчину признали виновным в краже мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.
Выяснилось, что в 2014–2016 гг. обвиняемый получил от 37 граждан первые взносы за квартиры строящегося дома. Однако деньги ушли совсем на другие коммерческие проекты. Общий ущерб вырос до 47 миллионов рублей.
В итоге суд приговорил омича к 6 годам колонии строгого режима, а также обязал выплатить штраф — 900 тысяч рублей. Несмотря на все доводы адвокатов апелляционные жалобы остались без удовлетворения.
Напомним, что накануне прямо в зале суда взяли под арест Альви Джабраилова, который в составе ОПГ вымогал 20 миллионов рублей и устроил поджог. Город55 выяснил, что его домашний арест сменили на заключение после отдыха в Минводах. Из-за 10 дневной поездки Джабраилов не явился суд, однако причину пропуска назвал совсем иную.