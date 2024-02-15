Терапевт Тарадеева поделилась способами не набрать вес в зимний период

В холодное время года метаболизм меняется, организму нужна больше пищи для выработки тепла. Из-за этого возникает желание есть больше горячей и калорийной пищи. Кроме того, из-за погоды настроение может ухудшаться и снижается активность. Поэтому небольшая прибавка в весе зимой является нормальным явлением. Однако, если за зиму набирается более 10% от нормального веса, это уже повод обратить внимание на свое здоровье и обратиться к врачу, пишут «Известия».