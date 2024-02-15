Терапевт Тарадеева поделилась способами не набрать вес в зимний период

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В холодное время года метаболизм меняется, организму нужна больше пищи для выработки тепла. Из-за этого возникает желание есть больше горячей и калорийной пищи. Кроме того, из-за погоды настроение может ухудшаться и снижается активность. Поэтому небольшая прибавка в весе зимой является нормальным явлением. Однако, если за зиму набирается более 10% от нормального веса, это уже повод обратить внимание на свое здоровье и обратиться к врачу, пишут «Известия».
Метаболизм в холодные месяцы снижается, но он может быть разным у разных людей. Он зависит от генетики, режима и условий жизни. Однако каждый может ускорить обменные процессы в холода, просто уделяя внимание своему распорядку дня и питанию. Важно не сокращать калории и не прибегать к экстремальным диетам зимой, так как это может привести к еще большему замедлению обмена веществ.
Чтобы поддерживать форму или похудеть зимой, очень важно одеваться по погоде, чтобы не испытывать холода и не искать утешения в еде или горячих напитках. Рекомендуется заниматься физическими упражнениями — делать прогулки на свежем воздухе, заниматься спортом (спортзал, бассейн) или заниматься зимними видами спорта. После тренировки не следует переедать, а просто восполнить дефицит калорий. Важно также сохранять питьевой режим.
Врач также дала рекомендации по режиму в зимний период: распределить время труда и отдыха, спать не менее 7-8 часов в день. Питаться небольшими порциями 3-5 раз в день, предпочитая пищу, которая обеспечивает организм энергией и теплом. Следует предпочесть чаю с лимоном, мятой или имбирем вместо сладких горячих напитков. В рационе следует увеличить потребление белка — жирной рыбы, тунца, бобовых, белого мяса индейки и курицы. И, конечно, одеваться по погоде и предпочитать натуральные ткани.