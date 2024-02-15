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Published Сегодня, 06:33

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Updated Сегодня, 06:35

Стоимость поездок на такси в Москве выросла в три раза из-за снегопада

15 февраля 2024, 06:33
Стоимость поездок на такси в Москве значительно выросла из-за неблагоприятных погодных условий — снегопада, который обрушился на столичный регион.

Теперь поездка продолжительностью 27 минут будет стоить 1600 рублей, а время ожидания автомобиля составит не менее десяти минут. Другой маршрут десятиминутной поездки будет стоить 988 рублей по экономичному тарифу и почти 1200 рублей по детскому тарифу. Пробки в Москве оцениваются в восемь баллов. Согласно прогнозам синоптиков, сильные осадки будут продолжаться до 14:00–15:00 по московскому времени, а затем постепенно прекратятся, пишет Ридус.

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