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Россельхознадзор провел анализ воды в озерах Краснодара после гибели рыбы

15 февраля 2024, 19:23
После сообщений о массовой гибели рыбы в Карасунских озерах Краснодара Россельхознадзор провел исследование воды. Специалисты из Южного межрегионального управления собрали пробы для анализа.

Исследования были проведены при сотрудничестве с Краснодарской межобластной ветеринарной лабораторией. Результаты показали, что содержание химических элементов, которые могут вызвать токсическое действие, не превышает норму. об этом пишет RuNews24.Ru.

Токсичные вещества — кадмий, мышьяк и свинец — практически отсутствуют в тканях и органах погибшей рыбы и в воде. Концентрация меди, ртути и цинка ниже минимальных значений, способных вызвать токсический эффект.

Как пояснил заведующий кафедрой водных биоресурсов и аквакультуры КубГУ Алексей Абрамчук, массовая гибель рыбы в Карасунских озерах происходит ежегодно. Это связано с тем, что здесь обитает вид рыбы, который не переносит понижение температуры.

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