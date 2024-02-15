Россельхознадзор провел анализ воды в озерах Краснодара после гибели рыбы

Posted Сегодня, 19:23
Published Сегодня, 19:23
Modified Сегодня, 19:26
Updated Сегодня, 19:26
Исследования были проведены при сотрудничестве с Краснодарской межобластной ветеринарной лабораторией. Результаты показали, что содержание химических элементов, которые могут вызвать токсическое действие, не превышает норму. об этом пишет RuNews24.Ru.
Токсичные вещества — кадмий, мышьяк и свинец — практически отсутствуют в тканях и органах погибшей рыбы и в воде. Концентрация меди, ртути и цинка ниже минимальных значений, способных вызвать токсический эффект.
Как пояснил заведующий кафедрой водных биоресурсов и аквакультуры КубГУ Алексей Абрамчук, массовая гибель рыбы в Карасунских озерах происходит ежегодно. Это связано с тем, что здесь обитает вид рыбы, который не переносит понижение температуры.