Россельхознадзор провел анализ воды в озерах Краснодара после гибели рыбы

Как пояснил заведующий кафедрой водных биоресурсов и аквакультуры КубГУ Алексей Абрамчук, массовая гибель рыбы в Карасунских озерах происходит ежегодно. Это связано с тем, что здесь обитает вид рыбы, который не переносит понижение температуры.