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РЭО: С 2025 года предприятия будут вести учет использования вторсырья

РЭО: С 2025 года предприятия будут вести учет использования вторсырья

15 февраля 2024, 10:00
Фото: 1MI
Российский экологический оператор (РЭО) совместно с Минпромторгом России разработали специальную форму для учета вторичного сырья. В нее будут вносить данные о поставках, использовании и образовании вторсырья.

Форма разработана в рамках реализации отраслевой программы «Применение вторичных ресурсов и вторичного сырья из отходов в промышленном производстве». Со следующего года производители вторичного сырья и/или промышленной продукции с его использованием будут обязаны ежегодно предоставлять данные в Минпромторг России, передает 56orb.ru.

К 2030 году доля вторсырья в производстве продукции должна составить: не менее 40% — в строительстве, не менее 34% — в промышленности и не менее 50% — в сельском хозяйстве. Об этом заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев. По его словам, для достижения этих целей разрабатывается система государственного статистического наблюдения за процессом образования вторичного сырья, которая заработает на всей территории России с 2025 года.

Также РЭО и Минпромторг подготовят перечень конкретных видов продукции и материалов, чтобы упростить процедуру учета вторичного сырья и создать систему государственного статистического наблюдения за его образованием. Список будет сформирован в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности, который был утвержден Росстандартом в декабре прошлого года.

Как отметил директор по технологиям РЭО Олег Шияновский, система мониторинга образования вторсырья, которую уже утвердил Росстат, позволит отрасли обращения с отходами получать точную статистику востребованности вторичного сырья при производстве продукции. За счет этого можно будет увидеть текущую картину объемов использования вторичного сырья в стране.

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