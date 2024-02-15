РЭО: С 2025 года предприятия будут вести учет использования вторсырья

К 2030 году доля вторсырья в производстве продукции должна составить: не менее 40% — в строительстве, не менее 34% — в промышленности и не менее 50% — в сельском хозяйстве. Об этом заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев. По его словам, для достижения этих целей разрабатывается система государственного статистического наблюдения за процессом образования вторичного сырья, которая заработает на всей территории России с 2025 года.