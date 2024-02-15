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Пушков прокомментировал заявления о ядерном оружии РФ в космосе

15 февраля 2024, 19:26
Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что заявления в США о «угрозе нацбезопасности» и ядерном оружии России в космосе являются истерикой и инфопровокацией.

По его словам, в СМИ информация об этом была преподнесена специально. Это — одна из множества инфопровокаций, которые уже происходили в политической истории США, пишет RuNews24.Ru.

Говорится, что Россия предположительно планирует вывести ядерное оружие в космос с целью атаковать американские спутники. Однако Пушков подчеркивает, что «истерика» началась после визита главы комитета по разведке конгресса на Украину. Единственная её цель — убедить конгресс одобрить законопроект сената о выделении 60 миллиардов долларов Киеву.

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