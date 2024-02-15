Posted Сегодня, 19:26
Published Сегодня, 19:26
Modified Сегодня, 19:29
Updated Сегодня, 19:29
По его словам, в СМИ информация об этом была преподнесена специально. Это — одна из множества инфопровокаций, которые уже происходили в политической истории США, пишет RuNews24.Ru.
Говорится, что Россия предположительно планирует вывести ядерное оружие в космос с целью атаковать американские спутники. Однако Пушков подчеркивает, что «истерика» началась после визита главы комитета по разведке конгресса на Украину. Единственная её цель — убедить конгресс одобрить законопроект сената о выделении 60 миллиардов долларов Киеву.